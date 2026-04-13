Банкир прогнозирует снижение курса доллара в Украине

Валюта
В ближайшее время курс доллара в Украине может снизиться
Курс доллара в Украине может ощутимо снизиться при стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Такую оценку дал президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас в эфире «Киев24».

При каких условиях снизится курс доллара

По его словам, если стоимость нефти на мировых рынках будет снижаться, то украинская гривна будет реагировать ослаблением курса доллара.
Евро, по прогнозу Дубаса, будет оставаться на текущем уровне, а доллар может подешеветь до 43,20−43,40 гривен уже в ближайшее время.
А в случае стабилизации ситуации на Ближнем Востоке украинцы к лету могут увидеть отметку доллара даже до 42,8 гривны, считает Дубас.
«Мы заходим в сезон экономической активности, когда к лету иностранная валюта обычно снижается, а затем курс разворачивается в другую сторону под действием других факторов», — объяснил банкир.

В какой валюте лучше хранить деньги

До этого Finance.ua отмечал, облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и гривневые депозиты и далее будут приносить хорошую прибыль.
По словам эксперта, доходность по доллару самая низкая — 4,7% годовых, в ОВГЗ — 14%, по депозитам — около 7% чистыми".
Глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский также считает, что на долларе заработать сейчас не получится, хотя цена на американскую валюту благоприятна для покупки.
Он отметил, что лучше инвестировать в ценные бумаги, если хотите заработать. Что касается продажи валюты, то все эксперты не советуют это делать без крайней необходимости.
По материалам: УНІАН
УНІАН
