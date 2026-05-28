Банки снизили ввоз наличной валюты на 30% Сегодня 17:20 — Валюта

Банки снизили ввоз наличной валюты на 30%

Банки снизили ввоз наличной валюты на 30% до 735,582 млн долларов в эквиваленте в апреле.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка , передают Українські Новини.

В частности, банки ввезли 411,2 млн долларов наличными, что на 22% меньше, чем в марте.

Наличный евро ввезен на 318,642 млн долларов в эквиваленте, что на 40% меньше, чем месяцем ранее.

Золото было ввезено на 3,337 млн ​​долларов в эквиваленте.

Напомним, что Национальный банк рассматривает возможность изменения базовой валюты для ориентации валютной политики с доллара США на евро.

Такой сценарий пока что гипотетический, однако обусловлен рядом геополитических и экономических факторов.

Как сообщали Українські Новини, украинцы в апреле купили 19,19 кг золота (2,9 млн долларов в эквиваленте), что на 33% меньше, чем в марте.

Отмечается, что в апреле население купило 617 тройских унций золота (2,909 млн. долларов в эквиваленте).

Также население купило 1609 тройских унций серебра (121 тыс. долларов в эквиваленте).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.