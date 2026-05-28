Банки снизили ввоз наличной валюты на 30% до 735,582 млн долларов в эквиваленте в апреле.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
В частности, банки ввезли 411,2 млн долларов наличными, что на 22% меньше, чем в марте.
Наличный евро ввезен на 318,642 млн долларов в эквиваленте, что на 40% меньше, чем месяцем ранее.
Золото было ввезено на 3,337 млн ​​долларов в эквиваленте.
Напомним, что Национальный банк рассматривает возможность изменения базовой валюты для ориентации валютной политики с доллара США на евро.
Такой сценарий пока что гипотетический, однако обусловлен рядом геополитических и экономических факторов.
Как сообщали Українські Новини, украинцы в апреле купили 19,19 кг золота (2,9 млн долларов в эквиваленте), что на 33% меньше, чем в марте.
Отмечается, что в апреле население купило 617 тройских унций золота (2,909 млн. долларов в эквиваленте).
Также население купило 1609 тройских унций серебра (121 тыс. долларов в эквиваленте).
По материалам:
Finance.ua
