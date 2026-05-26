В течение 25-29 мая возможны кратковременные колебания

Официальный курс гривны к доллару США в течение 18−22 мая двигался в пределах узкого диапазона и постепенно рос. Гривна ослабла незначительно, в то же время стоимость доллара оказалась рекордно высокой дважды за неделю.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Двойной исторический максимум стоимости гривны», — отметила Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

18 мая — 44,0724 грн/$;

19 мая — 44,1591 грн/$;

20 мая — 44,1530 грн/$;

21 мая — 44,2271 грн/$;

22 мая — 44,2341 грн/$.

На наличном рынке 18−22 мая курс доллара демонстрировал спокойную, умеренно восходящую динамику без резких движений. На старте недели котировки фактически сохранялись в рамках старта прошлой недели — 43,74−44,30 грн/$, после чего со вторника начали постепенно смещаться вверх.

К четвергу диапазон расширился до 43,84−44,39 грн/$, что свидетельствует об умеренном усилении спроса на валюту и осторожной корректировке ценниками в ответ на рыночные ожидания.

В пятницу произошло лишь символическое снижение до 43,83−44,38 грн/$, то есть рынок завершил неделю почти на пиковых уровнях, сохранив стабильный, но несколько повышенный ценовой фон.

Курс на межбанке

Неделя на межбанковском валютном рынке прошла без резких перекосов, с умеренными колебаниями и сбалансированным поведением продавцов и покупателей:

на старте недели рынок открылся на уровне 44,11 грн/$, за день поднимался до 44,20 грн/$, но завершил сессию фактически на начальной отметке;

во вторник котировки сместились чуть выше — до 44,17 грн/$ на закрытии;

в среду рынок показал самое заметное движение вверх, завершив день около 44,28 грн/$;

в четверг и пятницу произошла частичная корректировка назад;

в пятницу, 22 мая, торги стартовали на уровне 44,25 грн/$, а завершились около 44,14 грн/$ - почти на уровне завершения на прошлой неделе. При этом дневные колебания на 44,10 грн/$ и 44,30 грн/$.

Объем чистых интервенций Нацбанка уже четвертую неделю подряд не доходит до отметки в $800 млн и по итогам 18−22 мая составил $733,6 млн — чуть ниже среднего показателя за последний месяц. Около этой суммы были интервенции 9−13 февраля, когда продажа валюты Нацбанком за неделю составила $725,5 млн.

На прошлой неделе — 22 мая — НБУ присоединился к Глобальному кодексу валютного рынка и заявил о соблюдении принципов этики, прозрачности и должной практики на валютном рынке. Для рынка это положительный сигнал относительно предсказуемости и дисциплины поведения регулятора.

Суточное изменение курса последних дней недели было почти нулевым, что указывало на очень узкий стартовый диапазон перед новой неделей. Главным фактором в пользу относительного равновесия в последнюю неделю мая является монетарная политика НБУ. Учетная ставка с 1 мая остается на уровне 15%, а в апрельском Инфляционном отчете НБУ прямо указывает, что сохранение относительно высокой реальной ставки поддерживает интерес к гривневым сбережениям и сдерживает давление как на потребительский спрос, так и на валютный рынок. То есть гривна продолжает внутреннюю процентную поддержку, которая не дает курсу доллара разогнаться без влияния сильных внешних изменений.

Международные резервы Украины на 1 мая составили 48,2 млрд долл., но их объем на 7,3% меньше по сравнению с апрелем — из-за валютных интервенций НБУ и долговых выплат в иностранной валюте. Этого достаточно, но запас прочности не безграничен и регулятор и дальше, вероятно, будет держать курс на контролируемом уровне, не допуская резких изменений.

Прогноз на неделю

В течение 25−29 мая возможны кратковременные колебания при повышенном спросе на импорт, нестабильном внешнем фоне или больших покупках валюты на межбанке.

В случае спокойного рынка и активного присутствия НБУ возможна приостановка роста курса и нахождение его в узком диапазоне.

