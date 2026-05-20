Решение НБУ и новый курс валют. Что будет с долларом и депозитами в начале лета — прогноз банкира

До конца месяца и начале лета курс доллара будет находиться в пределах 43,5-44,5 грн за доллар.
Национальный банк Украины решил не менять учетную ставку и оставил ее на уровне 15%. Что это значит для депозитов, стоит ли ожидать новых предложений от банков и каким может быть курс доллара в начале лета? Об этом в новом видео на YouTube-канале Finance.ua рассказал председатель правления Глобус Банка и вице-президент Ассоциации украинских банков Сергей Мамедов.

Депозиты остаются привлекательными

По словам Мамедова, после решения Нацбанка банки сохранят ставки по гривневым депозитам на текущем уровне. Ожидается, что средние ставки в зависимости от срока размещения денег останутся не ниже 14% годовых. В то же время, на рынке уже появились новые акционные предложения с доходностью 16,5−17,5% годовых.
«Для граждан это означает простую вещь. Гривневые депозиты остаются инструментом, который помогает защитить сбережения от инфляции. А в отдельных случаях — еще и получить умеренную чистую прибыль», — отметил Сергей Мамедов.
По его словам, даже с учетом валютного фактора гривневые депозиты остаются конкурентными, а их доходность может перекрывать ожидаемую инфляцию.

Что будет с курсом доллара

Мамедов говорит, что применяемый НБУ режим «управляемой гибкости» позволяет избегать резких колебаний курса и сглаживать чрезмерный спрос на валюту.
«Курс не фиксирован жестко, но регулятор не допускает хаотических и часто спекулятивных изменений», — подчеркнул банкир.
По базовому прогнозу банкира до конца месяца и в начале лета курс доллара будет находиться в пределах 43,5−44,5 грн за доллар.
В то же время курс евро в зависимости от внешних факторов и ситуации на мировых рынках может колебаться в диапазоне 50−52,5 грн.
