В США планируют выпускать 250-долларовую купюру с портретом Трампа Сегодня 11:58 — Валюта

Трампа хотят напечатать на долларах еще при жизни, Фото: The Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа продвигает идею выпуска памятной банкноты номиналом 250 долларов с изображением действующего главы государства к 250-летию Соединенных Штатов, хотя такой шаг противоречит американскому законодательству.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на четырех нынешних и бывших сотрудников ведомства.

По их словам, чиновники Белого дома давят на подразделение Минфина, ответственное за печать национальной валюты — с тем, чтобы оно разработало 250-долларовую купюру с портретом Трампа.

Если проект будет реализован, это станет первым случаем более чем за 150 лет, когда на американской валюте появится портрет живого человека.

«Это стало бы первым случаем появления портрета живого человека на американской валюте более чем за 150 лет — с 1866 года. Тогда это было запрещено после того, как изображение чиновника среднего уровня Минфина США появилось на купюре номиналом в 5 центов. Законопроект, позволяющий Трампу появиться на 250-долларовой купюре, был внесен в Конгресс 2025 года в честь 250-летия страны, но так и не был принят», — пишет издание.

Как рассказала WP бывшая директор типографии, выступившая против этой инициативы Белого дома, в апреле 2026 года ее перевели на другую должность.

«Ответственность лежала на мне», — заявила она.

По словам источников издания, начиная с 2025 года два назначенных Трампа в Минфине — казначей США Брэндон Бич и его старший советник Майк Браун — неоднократно призывали работников Бюро гравировки и печати подготовить прототипы 250-долларовой банкноты.

В рамках этого процесса в августе и сентябре прошлого года Бич предоставил сотрудникам бюро макеты дизайна банкноты, в том числе один, на котором лицо президента Дональда Трампа изображено в центре 250-долларовой купюры между подписями президента и министра финансов Скотта Бессента, как сообщил один из сотрудников Минфина и как следует из документов.

Британский художник Иен Александр, заявивший, что разработал этот макет, рассказал изданию, что лично обсуждал его с Трампом.

Он сказал, что Трамп одобрил изменения в его первоначальном эскизе, например добавление цветов американского флага и логотипа, посвященного 250-летию основания США, подытожили в WP.

