Американцы недовольны действиями Трампа в отношении экономики и инфляции — опрос

Большинство американцев негативно оценивают действия Трампа по экономике и инфляции
Большинство американских избирателей негативно оценивают действия президента США Дональда Трампа в области экономики и борьбы с инфляцией.
Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованного Financial Times.

Согласно исследованию, почти 58% американцев заявили, что «полностью» или «частично» не одобряют политику Трампа по инфляции и стоимости жизни.
Еще более половины респондентов негативно оценили действия президента по вопросам занятости и общего состояния экономики.
Кроме того, 55% опрошенных считают, что введенные Трампом пошлины нанесли ущерб экономике США. Только около четверти избирателей убеждены, что торговая политика президента имела положительный эффект.
По данным FT, недовольство экономической ситуацией и обострение конфликта с Ираном могут осложнить позиции Республиканской партии перед прошедшими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.
Опрос, проведенный исследовательской компанией Focaldata, показал, что именно инфляция и стоимость жизни остаются главными проблемами для американских избирателей.
По материалам:
Слово і Діло
