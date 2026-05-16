Большинство американских избирателей негативно оценивают действия президента США Дональда Трампа в области экономики и борьбы с инфляцией.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, опубликованного Financial Times.

Что показал опрос

Согласно исследованию, почти 58% американцев заявили, что «полностью» или «частично» не одобряют политику Трампа по инфляции и стоимости жизни.

Еще более половины респондентов негативно оценили действия президента по вопросам занятости и общего состояния экономики.

Кроме того, 55% опрошенных считают, что введенные Трампом пошлины нанесли ущерб экономике США. Только около четверти избирателей убеждены, что торговая политика президента имела положительный эффект.

По данным FT, недовольство экономической ситуацией и обострение конфликта с Ираном могут осложнить позиции Республиканской партии перед прошедшими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс.

Опрос, проведенный исследовательской компанией Focaldata, показал, что именно инфляция и стоимость жизни остаются главными проблемами для американских избирателей.

