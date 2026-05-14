Венгрия стремится перейти на евро до 2030 года

Венгрия готовится к переходу на евро

Министр финансов правительства нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра Андраш Карман заявил, что страна намерена выполнить все условия для разблокирования финансирования Европейского Союза и перейти на евро до 2030 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

В Венгрии планируют изменить экономический курс

По словам Кармана, правительство Мадяра намерено изменить подход к налогообложению и экономическому планированию, чтобы сделать финансовую систему более прозрачной и предсказуемой, а также отказаться от модели дешевой рабочей силы, которая формировалась из-за ослабления национальной валюты — форинта.

«Экономическая политика Венгрии не только нуждается в коррекции курса, но и в изменении направления», — заявил Карман.

По словам министра финансов, Венгрия стремится выполнить все необходимые критерии для перехода на евро к 2030 году. В частности, за четыре года страна планирует сократить дефицит бюджета до 3%.

Правительство рассчитывает на средства ЕС

Для финансирования реформ Венгрия планирует использовать 10,4 млрд евро из фонда восстановления Евросоюза. Для правительства Виктора Орбана эти средства были заблокированы из-за дел, связанных с коррупцией и нарушением принципов верховенства права.

Воспользоваться финансированием можно до августа. В то же время правительство Мадяра убеждено, что успеет разблокировать средства.

Министр финансов также заявил, что налоги, введенные правительством Орбана, невозможно отменить сразу. В то же время, новый Кабинет министров планирует сделать систему более равномерной и справедливой.

Среди инициатив — введение 1% налога на богатство.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что в 2026 году Еврозона расширилась: к странам, где официальной валютой является евро, присоединилась Болгария.

