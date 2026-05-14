0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия стремится перейти на евро до 2030 года

Мир
19
Венгрия готовится к переходу на евро
Венгрия готовится к переходу на евро
Министр финансов правительства нового премьер-министра Венгрии Петера Мадяра Андраш Карман заявил, что страна намерена выполнить все условия для разблокирования финансирования Европейского Союза и перейти на евро до 2030 года.
Об этом сообщает Bloomberg.

В Венгрии планируют изменить экономический курс

По словам Кармана, правительство Мадяра намерено изменить подход к налогообложению и экономическому планированию, чтобы сделать финансовую систему более прозрачной и предсказуемой, а также отказаться от модели дешевой рабочей силы, которая формировалась из-за ослабления национальной валюты — форинта.
«Экономическая политика Венгрии не только нуждается в коррекции курса, но и в изменении направления», — заявил Карман.
По словам министра финансов, Венгрия стремится выполнить все необходимые критерии для перехода на евро к 2030 году. В частности, за четыре года страна планирует сократить дефицит бюджета до 3%.

Правительство рассчитывает на средства ЕС

Для финансирования реформ Венгрия планирует использовать 10,4 млрд евро из фонда восстановления Евросоюза. Для правительства Виктора Орбана эти средства были заблокированы из-за дел, связанных с коррупцией и нарушением принципов верховенства права.
Воспользоваться финансированием можно до августа. В то же время правительство Мадяра убеждено, что успеет разблокировать средства.
Место для вашей рекламы
Министр финансов также заявил, что налоги, введенные правительством Орбана, невозможно отменить сразу. В то же время, новый Кабинет министров планирует сделать систему более равномерной и справедливой.
Среди инициатив — введение 1% налога на богатство.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в 2026 году Еврозона расширилась: к странам, где официальной валютой является евро, присоединилась Болгария. В то же время многие государства Европейского Союза и дальше используют собственные валюты. Поэтому перед поездкой следует предварительно проверить, где можно рассчитываться евро, а где принимают местную валюту.
По материалам:
Finance.ua
Евро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems