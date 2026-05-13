США потратили $29 млрд на войну с Ираном за несколько месяцев

США и Иран
Военная операция США против Ирана уже обошлась американскому бюджету в $29 млрд. Об этом 13 мая заявил высокопоставленный чиновник Пентагона, уточнив, что за последний месяц оценка расходов выросла еще на $4 млрд.
Об этом пишет Reuters.

Расходы растут

В конце прошлого месяца Министерство обороны США оценивало стоимость войны в $25 млрд. По словам Джулса Герста, временно исполняющего обязанности главного финансового контролера Пентагона, новая сумма учитывает обновленные затраты на ремонт и замену техники, а также текущие операционные расходы.
Читайте также
«Команда Объединенного комитета начальников штабов и финансовый департамент Пентагона постоянно пересматривают эту оценку», — сказал Гurst во время выступления в Конгрессе вместе с министром обороны США Питом Гегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном.

Политический фактор перед выборами

Рост военных расходов происходит на фоне подготовки к промежуточным выборам в США, которые пройдут уже через шесть месяцев. Республиканцы во главе с Президентом Дональдом Трампом рискуют потерять большинство в Палате представителей.
Демократы пытаются увязать расходы на войну с проблемами стоимости жизни и инфляции, используя это как один из ключевых аргументов в предвыборной кампании.
Первые дни войны стоили более $11 млрд

Как сообщал Reuters со ссылкой на источник, администрация Трампа оценивала расходы только за первые шесть дней войны не менее $11,3 млрд.
При этом Пентагон не уточняет, по какой именно методике была рассчитана текущая оценка в $29 млрд.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИранСША
