США ударили санкциями по сети поставок иранской нефти в Китай

Правительство США объявило о введении санкций против трех человек и девяти компаний, среди которых четыре базируются в Гонконге и четыре — в Объединенных Арабских Эмиратах при содействии поставке иранской нефти в Китай. Девятая компания базируется в Омане.
Об этом сообщает Reuters.
Издание объяснило, что таким образом Министерство финансов США продлило санкции, объявленные в пятницу в отношении лиц и компаний, которые помогают Ирану покупать оружие и компоненты, используемые для производства дронов и баллистических ракет.
Это происходит за несколько дней до запланированной встречи президента США Дональда Трампа с Си Цзиньпином, в ходе которой, как ожидается, он будет настаивать на том, чтобы китайский лидер помог разрешить конфликт с Ираном и возобновить проход через стратегически важный пролив Ормуз", — добавили в материале.
Министр финансов США Скотт Бессент отметил, что администрация Трампа будет продолжать применять санкции, чтобы лишить иранское правительство и армию финансирования для покупки оружия, реализации ядерной программы или поддержки своих союзников в регионе.
«Министерство финансов будет продолжать отрезать иранский режим от финансовых сетей, которые он использует для террористических актов и дестабилизации мировой экономики», — отметил политик.
Кроме того, государственный департамент США объявил о вознаграждении в размере до 15 млн долларов за информацию, которая поможет разрушить финансовые механизмы Корпуса исламской революционной гвардии, который Вашингтон признал террористической организацией, и его филиалов.
В Министерстве финансов подчеркнули, что КСИР (Корпус стражей исламской революции) использует подставные компании для организации и получения платежей за свою долю поставок иранской нефти.
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал два сценария для Америки в отношении Ирана.
  • первый — это объявление перемирия завершенным и возобновление ударов по военной инфраструктуре Ирана.
  • Второй — обеспечение военным путем свободного судоходства через Ормузский пролив при сохранении блокады Ирана.
По материалам: УНІАН
УНІАН
