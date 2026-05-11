Почему инвесторы не спешат покупать «золотую визу» Трампа Сегодня 19:25 — Мир

"Золотая" виза в руках Дональда Трампа, dip.org.ua

Президент США Дональд Трамп обещал состоятельным иностранцам быстрый и простой способ получить право на жительство в Соединенных Штатах за $1 млн. Однако программа так называемых «золотых карт» пока не оправдала ожиданий: заявок оказалось гораздо меньше, чем прогнозировала администрация.

Спрос на «золотую карту» оказался мизерным

Как свидетельствуют документы Министерства внутренней безопасности США (DHS), с момента запуска программы в 2025 году подано всего 338 заявок. При этом оплату за рассмотрение документов внесли всего 165 человек.

Для участия в программе нужно уплатить $1 млн в бюджет США, а также дополнительно $15 тыс. административного сбора

Несмотря на громкие заявления Трампа о том, что инициатива принесет стране миллиарды долларов, реальный интерес со стороны потенциальных инвесторов оказался гораздо ниже.

Обещанного ускорения рассмотрения нет

Одним из главных преимуществ программы власти называли более быстрое рассмотрение документов. Однако Министерство внутренней безопасности уточнило, что участники программы только могут получить приоритет, но это не гарантирует более быстрого решения по сравнению с другими заявителями.

Фактически это означает, что даже после уплаты более миллиона долларов у инвестора нет никакой уверенности, что его дело будет рассмотрено быстрее.

Юристы советуют не рисковать

Иммиграционные юристы и правозащитники относятся к программе очень осторожно. Они подчеркивают, что «золотая картка» не была отдельно одобрена Конгрессом, а потому ее могут обжаловать в судах.

Бывший адвокат Мелании Трамп Майкл Уайлдс заявил, что не рекомендует своим клиентам пользоваться этой программой.

«Было бы неэтично с моей стороны рекомендовать ее клиентам», — сказал Уайлдс.

Среди основных рисков эксперты называют возможную отмену программы, неопределенность налоговых последствий, а также вероятность потери $15 тыс. за саму подачу документов.

Поэтому большинство юристов советуют инвесторам не экспериментировать и выбирать уже проверенные и законодательно закрепленные способы иммиграции в США.

грин-карту в США получить сложнее — проверки станут более скрупулезными, а в поле зрения попадут не только документы, но и то, что заявитель пишет в соцсетях. Ранее мы сообщали , что, а в поле зрения попадут не только документы, но и то, что заявитель пишет в соцсетях.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.