Почему инвесторы не спешат покупать «золотую визу» Трампа

Президент США Дональд Трамп обещал состоятельным иностранцам быстрый и простой способ получить право на жительство в Соединенных Штатах за $1 млн. Однако программа так называемых «золотых карт» пока не оправдала ожиданий: заявок оказалось гораздо меньше, чем прогнозировала администрация.
Как свидетельствуют документы Министерства внутренней безопасности США (DHS), с момента запуска программы в 2025 году подано всего 338 заявок. При этом оплату за рассмотрение документов внесли всего 165 человек.
Для участия в программе нужно уплатить $1 млн в бюджет США, а также дополнительно $15 тыс. административного сбора
Несмотря на громкие заявления Трампа о том, что инициатива принесет стране миллиарды долларов, реальный интерес со стороны потенциальных инвесторов оказался гораздо ниже.
Обещанного ускорения рассмотрения нет
Одним из главных преимуществ программы власти называли более быстрое рассмотрение документов. Однако Министерство внутренней безопасности уточнило, что участники программы только могут получить приоритет, но это не гарантирует более быстрого решения по сравнению с другими заявителями.
Фактически это означает, что даже после уплаты более миллиона долларов у инвестора нет никакой уверенности, что его дело будет рассмотрено быстрее.