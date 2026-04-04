В каких странах ЕС можно получить «золотую визу» 04.04.2026, 16:11 — Мир

В течение многих лет «золотые визы» позволяли получить виды на жительство в ЕС, особенно для состоятельных людей. Фактически они позволяли «приобрести» резидентство, чаще всего через инвестиции в недвижимость. Хотя в 2026 году некоторые страны ужесточили правила или ограничили такие программы, в отдельных государствах «золотые визы» действуют до сих пор.

Об этом пишет издание Euronews.

Эксперты отмечают, что если раньше «золотые визы» ассоциировались с покупкой жилья для отдыха, то сейчас речь идет о безопасности и альтернативных вариантах проживания.

ТОП-5 стран Европы, где можно получить «золотую визу»

Венгрия

В стране действует Программа для приглашенных инвесторов (GIP) с минимальным инвестиционным порогом 250 тыс. евро. Деньги следует вложить в паи фонда недвижимости, зарегистрированного в Национальном банке Венгрии.

Программа предусматривает получение вида на жительство на 10 лет с возможностью продления. Виза также распространяется на членов семьи.

Обязательного проживание не требуется, однако после 8 лет непрерывного проживания инвесторы могут подать заявку на получение гражданства.

Греция

В Греции существуют два варианта получения «золотой визы». Первый — для инвесторов, готовых потратить от 400 тыс. до 800 тыс. евро на восстановление исторических или архитектурных памятников.

Второй путь предполагает минимальные инвестиции в размере 250 тыс. евро для превращения коммерческой недвижимости, например, промышленных объектов или офисов, в жилую.

Для обоих этих вариантов нет ограничений по минимальному размеру или расположению, однако отреставрированную или переоборудованную недвижимость нельзя использовать для Airbnb или другой краткосрочной аренды.

Виза распространяется на инвестора, мужа или жену и детей до 21 года без требований к минимальному пребыванию. Гражданство можно получить после 7 лет легального проживания и налогового резидентства.

Кипр

Кипрская «золотая виза» предусматривает инвестиции от 300 тыс. евро в недвижимость, инвестиционные фонды или акции компаний.

Статус резидента распространяется на семью, но инвестор должен посещать страну как минимум раз в два года.

Некоторые из основных требований включают в себя отсутствие судимости и годовой иностранный доход более 50 тыс. евро. Для инвесторов, имеющих супругов и детей, этот порог увеличивается на 15 тыс. евро для супруга и 10 тыс. евро на ребенка.

Италия

Итальянская виза инвестора требует от граждан стран, не входящих в ЕС, инвестировать не менее 250 тыс. евро в итальянский инновационный стартап.

Статус резидента выдается на два года с возможностью продления. Постоянное проживание доступно после 5 лет, а гражданство — после 10 лет пребывания в стране.

Среди других вариантов получения «золотой визы»:

инвестиции в размере 500 тыс. евро в общество с ограниченной ответственностью,

инвестиции в размере 1 млн евро в социально значимые проекты в области культуры, иммиграции, образования или исследований,

инвестиции в размере 2 млн евро в итальянские государственные облигации.

Португалия

В 2023 году Португалия отменила прямые инвестиции в недвижимость как путь для получения золотой визы, чтобы уменьшить спекуляции на рынке недвижимости. Однако все еще существует несколько альтернативных путей.

Самый доступный вариант позволяет сделать минимальные инвестиции или пожертвовать 250 тыс. евро на художественные и культурные проекты, направленные на восстановление или поддержку национального культурного наследия. В малонаселенных регионах взнос может снизиться до 200 000 евро.

Виза действует 5 лет и требует пребывания в стране всего около одной недели в год. Она распространяется на супругов и детей, а для подачи заявки требуется законный представитель в Португалии.

После пяти лет непрерывного легального проживания инвесторы могут претендовать на постоянное проживание или гражданство при условии сохранения инвестиций и владения языком на базовом уровне.

Другие варианты включают в себя инвестиции 500 тыс. евро в фонды, компании или научно-исследовательские проекты.

Что следует помнить перед подачей заявки на золотую визу в 2026 году

Минимальные инвестиции — это не окончательная сумма расходов. Дополнительно необходимо оплачивать налоги, юридические услуги и страхование.

Также следует различать вид на жительство и налоговое резидентство: длительное пребывание в стране может означать необходимость платить налоги с глобальных доходов инвестора.

