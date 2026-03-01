0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

С 1 марта возрастет стоимость въездной визы в Египет

Мир
18
С 1 марта стоимость въездной визы в Египет составит $30
С 1 марта стоимость въездной визы в Египет составит $30
С 1 марта 2026 года стоимость въездной визы в Египет увеличится с $25 до $30.
Об этом сообщает Палата туристических компаний и агентств, которую цитирует Cairo 24.
Читайте также
Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда.
Речь идет об одноразовой визе, цена которой с 1 марта повысится с $25 до $30. Стоимость многократной визы останется неизменной — $60.
В декабре 2025 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, устанавливающий максимальный размер визового сбора на уровне $20.
Тогда в Министерстве туризма подчеркивали, что документ только определяет верхний порог, а решение о реальном повышении еще не принято.
Читайте также
Законопроект об увеличении пошлин был внесен МИД Египта и одобрен парламентом 2 ноября 2025 года. Это решение вызвало критику внутри страны.
В том же месяце федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбуле и министру туризма Шерифа Фатхи с просьбой предотвратить рост цен на визы.
По материалам:
Главком
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems