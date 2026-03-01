С 1 марта возрастет стоимость въездной визы в Египет
С 1 марта 2026 года стоимость въездной визы в Египет увеличится с $25 до $30.
Об этом сообщает Палата туристических компаний и агентств, которую цитирует Cairo 24.
Палата туристических компаний и агентств объявила о повышении стоимости въездной визы в египетских пунктах въезда.
Речь идет об одноразовой визе, цена которой с 1 марта повысится с $25 до $30. Стоимость многократной визы останется неизменной — $60.
В декабре 2025 года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, устанавливающий максимальный размер визового сбора на уровне $20.
Тогда в Министерстве туризма подчеркивали, что документ только определяет верхний порог, а решение о реальном повышении еще не принято.
Законопроект об увеличении пошлин был внесен МИД Египта и одобрен парламентом 2 ноября 2025 года. Это решение вызвало критику внутри страны.
В том же месяце федерация палат по вопросам туризма обратилась к премьер-министру Мустафе Мадбуле и министру туризма Шерифа Фатхи с просьбой предотвратить рост цен на визы.
