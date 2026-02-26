В Британии запускают завод украинского производителя дронов Shark Сегодня 03:49 — Мир

Инвестиционный проект реализуется в Восточной Великобритании. Его стоимость составляет около 200 млн фунтов стерлингов.

В Великобритании начинает работу первый украинский оборонный завод. Это производственный комплекс компании Ukrspecsystems, специализирующейся на производстве дронов.

Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

Зачем открывают производство

По его словам, запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Речь идет не о переносе «центра притяжения из Украины», а о расширении общих возможностей и создании «второго контура устойчивости, гарантирующего непрерывность производства».

«Мы оставляем центр инженерной экспертизы в Украине, а производство интегрируем в британское оборонительное пространство. Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности», — отметил Валерий Залужный.

Он подчеркнул, что для Украины этот проект означает стабильность и возможность долгосрочного планирования. А вот для Великобритании — это усиление собственной оборонной индустрии, доступ к проверенным в современной войне технологиям и создание рабочих мест.

«Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они усовершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений», — подчеркнул Валерий Залужный.

Инвестиции в проект

Прошлой осенью Ukrspecsystems объявила об инвестиционном проекте в Восточной Англии стоимостью £200 млн.

План предусматривает строительство завода площадью 11 000 м 2 и создание испытательного и учебного центра.

Реализация проекта позволит создать до 500 рабочих мест и стажировочных программ в регионе. Тогда же Ukrspecsystems также заявила о намерении расширять присутствие в Великобритании в течение следующих трех лет.

Справка Finance.ua:

Ukrspecsystems — основана в 2014 году;

компания известна прежде всего дронами PD-2, Gekata и серией Shark (Shark, Shark-M, Mini Shark);

дроны используются для разведки, наблюдения и корректировки артиллерии.

