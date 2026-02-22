Трамп повышает глобальные тарифы с 10 до 15%
Дональд Трамп заявил, что повысит с 10% до 15% временную таможенную ставку на импорт в США из всех стран.
Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.
«Как президент Соединенных Штатов Америки я немедленно повышаю 10-процентный мировой тариф для стран, многие из которых десятилетиями „обдирали“ США без последствий (пока не появился я!), до максимально разрешенного и юридически проверенного уровня — 15%», — написал Трамп.
По словам главы Белого дома, в ближайшие несколько месяцев его администрация определит и опубликует новые и юридически допустимые тарифы.
Ранее Finance.ua писал, что соответствующее решение Трамп принял отреагировав на решение Верховного суда об отмене части его глобальных пошлин. Ранее он обещал ввести дополнительные тарифы в 10% на весь импорт.
