Трамп объявил о введении 10% глобальной пошлины на иностранные товары Сегодня 11:17 — Мир

Дональд Трамп ввел 10% глобальный таможенный тариф на иностранные товары. Перед этим Верховный суд США отменил многие налоги, которые Трамп ввел в прошлом году. Закон о введении пошлин вступит в силу 24 февраля.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение Верховного суда

Президент США вводит новую базовую таможенную ставку в соответствии с разделом 122 Закона о торговле 1974 года, который дает президенту одностороннее право вводить пошлины. Однако эта правовая норма устанавливает 150-дневный срок действия таможенных тарифов.

Для продления срока пошлин должно быть согласие Конгресса, а это станет вызовом для Трампа, ведь демократы и некоторые республиканцы выступают против части такой таможенной политики.

Что предшествовало

В апреле 2025 года Трамп ввел пошлины на товары десятков торговых партнеров США в размере от 10 до 50%. В эту пятницу Верховный суд принял решение, что использование закона для введения так называемых взаимных пошлин является незаконным.

Суд признал эти таможенные тарифы недействительными, в частности на товары из Канады, Мексики и Китая. Решение Верховного суда также подвергает сомнению отдельные пошлины, введенные на товары из Бразилии и Индии.

Наряду с фиксированной ставкой 10% Трамп заявил, что сохраняются существующие импортные налоги.

Кроме того, Дональд Трамп поручил начать расследование по конкретным компаниям и странам.

Чтобы ввести новые таможенные тарифы, американские чиновники должны определить, действительно ли страна нарушила торговое соглашение или занималась отягчающей торговлю США деятельностью.

«Эти расследования будут касаться большинства основных торговых партнеров США и охватят такие вопросы, как избыточные производственные мощности, принудительный труд, ценообразование на лекарства, дискриминация американских технологических компаний и цифровых товаров и услуг, налоги на цифровые услуги, загрязнение океана и т. д. », — заявил торговый представитель США Джеймисон Гр.

Грир отметил, что новые расследования будут проводиться в «ускоренном режиме», а текущие расследования по статье 301, в частности по Бразилии и Китаю, будут продолжаться.

Также Дональд Трамп заявил, что раздумывает над введением пошлин на иностранные автомобили в размере от 15% до 30%.

Как это повлияет на экономику США

По оценкам Bloomberg Economics, план президента по введению 10% глобальной пошлины может повысить среднюю эффективную ставку пошлины в США с 13,6% до 16,5% или снизить ее до 11,4%, если будут сохранены текущие льготы.

