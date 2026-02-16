Китай отменяет пошлины для всей Африки, кроме одной страны Сегодня 16:12 — Мир

Си Цзиньпинь полностью отменит пошлины на товары из африканских стран

Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь в сообщении главе Африканского союза Жоао Лоуренсо заявил, что полностью упразднит пошлины на товары из африканских стран с 1 мая 2026 года.

Об этом сообщает китайский государственный СМИ China Daily.

Единственная страна, не попадающая под отмену пошлин — Эсватини, у которой нет дипломатических отношений с КНР. Эта страна признает Тайвань как единый Китай.

В Africanews отмечают , что торговля между Китаем и странами Африки составила 222 млрд долл. в начале 2025 года и вырастет с отменой пошлин.

33 африканских государства и до этого имели беспошлинную торговлю с КНР, а теперь к этому числу прибавится еще 20 стран.

Также отмечено, что подобная тарифная политика внедряется на фоне удаления США от Африки и повышения американских пошлин на товары из африканских государств.

