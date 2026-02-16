0 800 307 555
Китай отменяет пошлины для всей Африки, кроме одной страны

Мир
88
Си Цзиньпинь полностью отменит пошлины на товары из африканских стран
Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь в сообщении главе Африканского союза Жоао Лоуренсо заявил, что полностью упразднит пошлины на товары из африканских стран с 1 мая 2026 года.
Об этом сообщает китайский государственный СМИ China Daily.
Единственная страна, не попадающая под отмену пошлин — Эсватини, у которой нет дипломатических отношений с КНР. Эта страна признает Тайвань как единый Китай.
В Africanews отмечают, что торговля между Китаем и странами Африки составила 222 млрд долл. в начале 2025 года и вырастет с отменой пошлин.
33 африканских государства и до этого имели беспошлинную торговлю с КНР, а теперь к этому числу прибавится еще 20 стран.
Также отмечено, что подобная тарифная политика внедряется на фоне удаления США от Африки и повышения американских пошлин на товары из африканских государств.
По материалам:
Економічна Правда
ПошлинаКитай
