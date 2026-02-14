ТОП-10 бюджетных направлений для отпуска Сегодня 23:04 — Мир

Рейтинг недорогих направлений для отпуска в 2026 году, Фото: freepik

На фоне прогнозов о подорожании авиабилетов и проживания в 2026 году все больше туристов ищут способы отдохнуть в Европе без излишних затрат. В ТОП-10 бюджетных направлений для отпуска вошли как популярные курорты у моря, так и европейские города с насыщенной историей, доступными ценами на жилье, продовольствие и транспорт.

Британское издание The Mirror подготовило рейтинг направлений, где в 2026 году можно спланировать отпуск с комфортом и без серьезного удара по бюджету.

Будва, Черногория

Будва — один из самых популярных курортов Адриатического побережья, сочетающий пляжный отдых с атмосферой старинного средиземноморского города.

Здесь стоит прогуляться по Старому городу со средневековыми стенами, подняться к цитадели за панорамными видами на море, а также провести день на песчаных и галечных пляжах вблизи Будвы и на острове Святого Николая. Курорт подойдет как для спокойного отдыха у моря, так и для тех, кто ищет активную ночную жизнь с барами и клубами.

По уровню цен Черногория остается более доступной, чем большинство западноевропейских направлений.

В Будве бокал местного пива стоит в среднем около $2,5-$4, обед в недорогом кафе — примерно $11-$13, а поездка на автобусе в пределах курорта или между соседними городами обойдется ориентировочно в $6-$10.

Бюджетные авиабилеты в Черногорию в 2026 году можно найти от $45-$50, а жилье представлено большим выбором апартаментов и гастхаусов по умеренным ценам, особенно вне пикового сезона.

Вроцлав, Польша

Вроцлав — один из самых атмосферных городов Польши для городского путешествия с небольшим бюджетом. Обязательно стоит прогуляться по Рыночной площади с готической ратушей, пройтись по старым кварталам вокруг Острова Тумского и сделать маршрут вдоль набережных реки Одра с ее многочисленными мостами.

Город удобен для пеших прогулок: за 1−2 дня можно посмотреть исторический центр, посетить музеи, а также провести вечер в локальных барах и пивных, где подают традиционные польские блюда и крафтовое пиво.

По уровню цен Вроцлав остается одним из самых доступных городов Центральной Европы. Обед в недорогом кафе стоит около $8-$12, бокал местного пива — около $2-$3, проезд в общественном транспорте — ориентировочно $1-$2. Ночь в отеле хорошего уровня обойдется от $110-$130, а бюджетные авиабилеты во Вроцлав в 2026 году можно найти от примерно $35-$40.

Тоскана, Италия

Тоскана — регион, где легко сочетать культурное путешествие с неспешным отдыхом в маленьких городках среди виноградников и холмов. Во время поездки стоит заложить время на Флоренцию с ее музеями и собором Санта-Мария-дель-Фьоре, Сиен со средневековой площадью Кампо и Пизу с известной башней.

Для более глубочайшего знакомства с регионом комфортно арендовать автомобиль и выстроить маршрут меж винными городками, дегустационными фермерскими хозяйствами и смотровыми точками с панорамами тосканских ландшафтов.

Несмотря на популярность, Тоскана остается относительно доступной за счет большого выбора жилья: апартаменты, агротуризм и небольшие отели часто значительно дешевле раскрученных курортов.

Ориентировочная стоимость недельной поездки с перелетом и проживанием стартует от $1 150-$1 200, обед в траттории обойдется примерно в $12-$18, а авиабилеты во Флоренцию в 2026 году можно найти от $50-$55.

Вильнюс, Литва

Вильнюс — компактная столица с одним из самых больших Старых городов в Восточной Европе, внесенным в список ЮНЕСКО. Во время поездки стоит прогуляться по узким улочкам исторического центра, подняться на гору Гедимина для панорамного вида на город, заглянуть в квартал Ужупис с его творческой атмосферой и небольшими галереями.

Город удобен для медленных пеших маршрутов и коротких уик-эндов, а зеленый рельеф позволяет совместить городские прогулки с парками и смотровыми площадками.

По уровню цен Вильнюс подходит для бюджетных путешествий по Европе. Обед в недорогом заведении стоит примерно $8-$12, кофе — $2-$3, проезд в общественном транспорте — около $1-$1,5. Средний дневной бюджет на еду и мелкие расходы составляет около $50-$60, а авиабилеты в Вильнюс в 2026 году можно найти от $35-$40.

Аликанте, Испания

Аликанте — популярный курорт на побережье Коста-Бланки, удобно сочетающий пляжный отдых с прогулками по историческому центру.

Во время поездки следует подняться в крепость Санта-Барбара за панорамными видами на город и море, прогуляться по старому району Barrio de la Santa Cruz с узкими улочками и цветными домами, а также провести день на городских пляжах или отправиться на лодочную прогулку вдоль побережья.

Курорт подходит как для спокойного пляжного формата, так и для активного отдыха с вечерними прогулками по набережной.

По ценам Аликанте остается доступнее многих других курортов Испании. Пиво в барах стоит в среднем $2,5-$4, обед в недорогом кафе — около $7-$10, проезд в общественном транспорте — примерно $1,5-$2. Бюджетные авиабилеты в Аликанте в 2026 году можно найти от $35-$40, а апартаменты не на первой линии у моря обычно существенно дешевле гостиниц на побережье.

Полуостров Карпас, Кипр

Остров Карпас — один из наименее туристических регионов Средиземноморья, который подойдет для тех, кто ищет спокойный отдых на природе. Здесь стоит провести время на почти безлюдных пляжах, заехать в национальный парк Дипкарпаз, а также повидать старинные монастыри и небольшие прибрежные деревни.

Формат путешествия — медленные поездки вдоль побережья, купание в чистом море и прогулки по естественным маршрутам без туристической суеты.

Благодаря менее развитой курортной инфраструктуре регион остается доступнее популярных курортов Кипра.

Обед в местной таверне стоит примерно $8-$12, аренда авто в день — около $25-$35, что удобно для передвижения по полуострову. Перелеты в Ларнаку в 2026 году можно найти от $75-$80, а проживание в гастхаусах и небольших отелях часто обходится дешевле, чем в курортных зонах южного побережья.

Кадис, Испания

Кадис — прибрежный город на юге Испании с мягким климатом и атмосферой старинного портового центра. Здесь стоит прогуляться по историческим кварталам, посетить замок Санта-Каталина и замок Сан-Себастьян, подняться на башню Торре-Тавир, откуда открывается панорамный вид на город и Атлантический океан.

Город компактный, поэтому за 1−2 дня можно не спеша осмотреть главные достопримечательности, сочетая это с отдыхом на городских пляжах.

Кадис считается одним из самых доступных туристических городов Испании. Ночь в отеле стоит в среднем $120-$130, бокал местного вина — около $4-$5, пиво — примерно $3, а обед в недорогом заведении — $10-$14. Авиабилеты в ближайший аэропорт Хереса в 2026 году можно найти от $85-$90, а из аэропорта удобно добраться до города поездом или автобусом.

Анталия, Турция

Анталия — курорт на побережье Средиземного моря, где удобно сочетать пляжный отдых с культурными поездками.

Во время путешествия стоит заложить время на прогулку по старому городу Калеичи с узкими улочками и мариной, посетить античные руины вблизи курорта и съездить в естественные локации вдоль побережья. Курорт подходит как для формата «все включено», так и для самостоятельных маршрутов с выездами за пределы города.

Турция остается одним из самых доступных средиземноморских направлений для отпуска. Обед в местном кафе стоит примерно $7-$10, поездка на общественном транспорте — около $0,5-$1, а бюджетные авиабилеты в Анталию в 2026 году можно найти от $50-$55. Цены на проживание в гостиницах и апартаментах обычно ниже, чем на курортах ЕС, особенно вне пикового летнего сезона.

Валлетта, Мальта

Валлетта — компактная столица Мальты с укрепленными стенами, барочными дворцами и панорамами Средиземного моря. Во время поездки стоит прогуляться по старым улочкам города, посетить Верхние сады Барракка с видом на Большую гавань, заглянуть в собор Святого Иоанна и несколько небольших музеев.

Валлетта удобна для пеших маршрутов и подходит для 1−2 дней осмотра достопримечательностей, а также как база для поездок вдоль побережья острова.

Несмотря на туристическую популярность, цены в Валлетте остаются умеренными для средиземноморской столицы. Уличная выпечка или пастицы стоят около $1-$1,5, быстрый перекус — от $5, проезд в общественном транспорте — около $2. Бюджетные авиабилеты в Мальту в 2026 году можно найти от $40-$45, а проживание в гастхаусах и небольших отелях обычно дешевле, чем в больших курортных комплексах.

Краков, Польша

Краков — один из красивейших исторических городов Центральной Европы с большим Старым городом и самой большой рыночной площадью континента. Во время поездки стоит прогуляться по площади Rynek Główny, подняться на Вавельский холм к королевскому замку, пройти по старым кварталам Казимежа и посетить несколько музеев в центре. Город компактный, поэтому основные локации удобно объединить в маршруте на 2−3 дня без продолжительных переездов.

По уровню цен Краков остается одним из самых доступных туристических городов Европы. Обед в недорогом заведении стоит примерно $8-$10, сэндвич или стритфуд — около $3, бокал пива в баре часто стоит менее $2. Проживание в отеле стартует от $70 за ночь, а бюджетные авиабилеты в Краков в 2026 году можно найти от $30-$35.

