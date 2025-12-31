ТОП-10 бюджетных городов для сити-брейка в Европе Сегодня 18:10 — Мир

ТОП-10 бюджетных городов для сити-брейка в Европе

Сити-брейк, или короткий городской отдых, является одним из самых доступных вариантов путешествия для туристов с ограниченным бюджетом, пскольку дает возможность недорогими рейсами от лоукостеров на несколько дней отправиться в другой город, при этом избежав значительных затрат за счет небольшой продолжительности поездки.

Британское издание The Independent составило список из 10 лучших городов Европы для бюджетного городского отдыха, на которые следует обратить внимание в 2026 году.

Журналисты проанализировали индекс стоимости жизни Numbeo и рекомендации Skyscanner по поводу самого дешевого месяца для путешествий.

Лидер рейтинга — Сараево

Возглавила список столица Боснии и Герцеговины — Сараево, где цены на авиабилеты самые низкие в зимние месяцы.

Читайте также 13 лучших европейских направлений для зимнего путешествия

Эксперты отмечают, что город идеально подойдет для кофеманов — местные жители начинают день с горячей чашки крепкого кофе, сваренного в джезве. При этом чашечка кофе здесь в среднем стоит 1,62 фунта стерлингов (около 92 гривен).

Попробовать в Сараево советуют такие основные блюда, как кебаб чевапи и тушеный лонац — средняя стоимость недорогих блюд здесь 6,74 фунта стерлингов (около 382 гривен).

Также гостям предлагают узнать больше о сложной истории города, посетив некоторые из его главных достопримечательностей, в частности, мечеть Гази Хусрев-Бега времен Османской империи за 1,35 фунтов стерлингов (около 76 гривен), музей «Тоннель спасения», посвященный осаде города в 1990-х. 510 гривен), и Музей военного детства, освещающий опыт детей в Боснии и во всем мире, за 4,39 фунта стерлингов (около 249 гривен).

Читайте также 8 бюджетных горнолыжных курортов Европы

Более легкие развлечения включают поездку в горы на канатной дороге за 9 фунтов стерлингов (около 510 гривен) или наблюдение за улицами внизу на закате из Желтой крепости.

10 лучших дешевых городов для сити-брейка в Европе 2026:

Сараево, Босния и Герцеговина. София, Болгария. Брага, Португалия. Бухарест, Румыния. Краков, Польша. Тирана, Албания. Севилья, Испания. Будапешт, Венгрия. Катания, Италия. Салоники, Греция.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.