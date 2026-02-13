Внешний госдолг рф достиг рекордной отметки
Государственный внешний долг россии по состоянию на 1 февраля 2026 года достиг 61,97 млрд долларов — самый высокий показатель за последние 20 лет.
Об этом свидетельствуют данные Минфина рф, сообщает The Moscow Times.
Динамика долга россии
По состоянию на 1 января 2006 года он составлял 76,5 млрд долларов, но уже к 2007-му снизился до 52 млрд долларов и в последующие годы не превышал отметки 60 млрд долларов.
Банк россии оценивал совокупный внешний долг страны на 1 января 2026 года в 319,8 млрд долларов. По данным регулятора, за год он вырос на 30 млрд долларов, или на 10,4%. На это повлияла переоценка обязательств через укрепление рубля.
Кроме внешнего госдолга, у правительства имеется внутренний долг. За 2023−25 годы он увеличился на 13 трлн руб. и достиг отметки 38,5 трлн руб.
В 2026 году власти планируют занять еще 3,98 трлн руб., в 2027-м — 3,79 трлн, а в 2028-м — 4,57 трлн. Таким образом, за три года общий внутренний госдолг должен увеличиться на 15,2 трлн руб. до 53,7 трлн руб.
Правительству приходится наращивать госдолг, чтобы залатать бюджет, дефицит которого в 2025 году превысил первоначальный план в 5 раз и составил 5,7 трлн руб.
