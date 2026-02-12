Половина соучредителей xAI уволились менее чем через три года после запуска компании
Последние увольнения в компании xAI Илона Маска свидетельствуют о том, что ровно половина начального состава учредителей — шесть из двенадцати человек — официально прекратили работу в проекте.
Об этом сообщает TechCrunch.
В начале недели о своем выходе объявили Юхуай (Тони) Ву и Джимми Ба.
Юхуай Ву, возглавлявший направление логического вывода (reasoning), сообщил в сети X о начале «новой главы» своей карьеры.
Вслед за ним Джимми Ба, ответственный за исследование и безопасность, также подтвердил отставку, поблагодарив Маску за возможность быть частью стартапа с момента его основания.
В августе 2025 года компанию также покинул руководивший инженерными группами инженер российского происхождения Игорь Бабушкин. Бабушкин ушел из xAI, чтобы основать собственный венчурный фонд Babuschkin Ventures с фокусом на ИИ-стартапе.
Кто еще покинул компанию
Среди других, кто раньше покинул команду основателей, — Кайл Косич (сейчас работает в OpenAI), Кристиан Сегеди и Грег Янг, обосновавший свое решение состоянием здоровья.
Массовый уход специалистов также связывают с сочетанием сверхвысокого темпа работы, внутренних политических споров и репутационных кризисов вокруг флагманского продукта. В частности, последний скандал с чатом Grok, связанный с беспрепятственной генерацией дипфейков, привел к юридическим последствиям и расследованиям со стороны регуляторов.
