0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Половина соучредителей xAI уволились менее чем через три года после запуска компании

Мир
14
Половина соучредителей xAI уволились менее чем через три года после запуска компании
Половина соучредителей xAI уволились менее чем через три года после запуска компании
Последние увольнения в компании xAI Илона Маска свидетельствуют о том, что ровно половина начального состава учредителей — шесть из двенадцати человек — официально прекратили работу в проекте.
Об этом сообщает TechCrunch.
В начале недели о своем выходе объявили Юхуай (Тони) Ву и Джимми Ба.
Юхуай Ву, возглавлявший направление логического вывода (reasoning), сообщил в сети X о начале «новой главы» своей карьеры.
Вслед за ним Джимми Ба, ответственный за исследование и безопасность, также подтвердил отставку, поблагодарив Маску за возможность быть частью стартапа с момента его основания.
В августе 2025 года компанию также покинул руководивший инженерными группами инженер российского происхождения Игорь Бабушкин. Бабушкин ушел из xAI, чтобы основать собственный венчурный фонд Babuschkin Ventures с фокусом на ИИ-стартапе.

Кто еще покинул компанию

Среди других, кто раньше покинул команду основателей, — Кайл Косич (сейчас работает в OpenAI), Кристиан Сегеди и Грег Янг, обосновавший свое решение состоянием здоровья.
Массовый уход специалистов также связывают с сочетанием сверхвысокого темпа работы, внутренних политических споров и репутационных кризисов вокруг флагманского продукта. В частности, последний скандал с чатом Grok, связанный с беспрепятственной генерацией дипфейков, привел к юридическим последствиям и расследованиям со стороны регуляторов.
По материалам:
ain
Маск
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems