Две страны ЕС против нефтяных санкций для россии Сегодня 05:47 — Мир

Еврокомиссия предложила заменить ценовой «потолок» на российскую нефть полным запретом морских услуг, необходимых для его транспортировки. Однако две страны ЕС, ознакомившись с предложением, выступили против нее.

Речь идет о Греции и Мальте. Во время встречи послов ЕС эти две страны выразили обеспокоенность новым пакетом санкций, пишет Bloomberg

По словам источников, Греция и Мальта опасаются, что полная блокада морских услуг по перевозке российской нефти ударит по европейской судоходной отрасли. В частности, такой шаг якобы может привести к скачку цен на энергоносители.

Читайте также ЕС оценил эффект санкций против россии после четырех лет войны

Но этим страны не ограничились. Также их представители попросили предоставить дополнительные разъяснения по поводу санкций, которые рассматриваются в 20-м пакете ЕС:

относительно ограничений для портов третьих стран, занимающихся обработкой нефти из россии;

относительно усиления контроля за продажей судов, которые в конечном итоге оказываются в теневом флоте кремля.

Представитель Мальты в Брюсселе Нестор Лайвьер лишь вкратце прокомментировал позицию его страны, не объяснив ее позицию.

«Мальта принимает участие в технических дискуссиях, чтобы окончательное решение можно было реально внедрить», — сказал он.

Какой запрет предлагает ЕС

На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила предложения к 20-му пакету санкций против россии.

Центральной его частью должен стать запрет на предоставление каких-либо услуг, необходимых для морского экспорта нефти россии. Речь идет прежде всего о страховании и логистических услугах.

«Эта инициатива отображает ограниченную эффективность ценового потолка в сокращении нефтяных доходов россии», — пишет издание.

Однако введение запрета на услуги будет зависеть от поддержки стран «Большой семерки», которые вместе ввели ценовой «потолок» на российскую нефть в конце 2022 года. Пока позиция США по этому вопросу остается непонятной.

В то же время новый санкционный пакет предусматривает:

ограничение против ряда компаний в Китае и других странах, поставляющих важные компоненты для российского вооружения;

запрет для операторов криптовалют, а также определенных банков в Центральной Азии и Лаосе, подозреваемых в помощи россии в обходе санкций;

запрет на экспорт станков и некоторого радиооборудования в Кыргызстан и т. д.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.