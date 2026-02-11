Две страны ЕС против нефтяных санкций для россии
Еврокомиссия предложила заменить ценовой «потолок» на российскую нефть полным запретом морских услуг, необходимых для его транспортировки. Однако две страны ЕС, ознакомившись с предложением, выступили против нее.
Речь идет о Греции и Мальте. Во время встречи послов ЕС эти две страны выразили обеспокоенность новым пакетом санкций, пишет Bloomberg.
По словам источников, Греция и Мальта опасаются, что полная блокада морских услуг по перевозке российской нефти ударит по европейской судоходной отрасли. В частности, такой шаг якобы может привести к скачку цен на энергоносители.
Но этим страны не ограничились. Также их представители попросили предоставить дополнительные разъяснения по поводу санкций, которые рассматриваются в 20-м пакете ЕС:
- относительно ограничений для портов третьих стран, занимающихся обработкой нефти из россии;
- относительно усиления контроля за продажей судов, которые в конечном итоге оказываются в теневом флоте кремля.
Представитель Мальты в Брюсселе Нестор Лайвьер лишь вкратце прокомментировал позицию его страны, не объяснив ее позицию.
«Мальта принимает участие в технических дискуссиях, чтобы окончательное решение можно было реально внедрить», — сказал он.
Какой запрет предлагает ЕС
На прошлой неделе президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен представила предложения к 20-му пакету санкций против россии.
Центральной его частью должен стать запрет на предоставление каких-либо услуг, необходимых для морского экспорта нефти россии. Речь идет прежде всего о страховании и логистических услугах.
«Эта инициатива отображает ограниченную эффективность ценового потолка в сокращении нефтяных доходов россии», — пишет издание.
Однако введение запрета на услуги будет зависеть от поддержки стран «Большой семерки», которые вместе ввели ценовой «потолок» на российскую нефть в конце 2022 года. Пока позиция США по этому вопросу остается непонятной.
В то же время новый санкционный пакет предусматривает:
- ограничение против ряда компаний в Китае и других странах, поставляющих важные компоненты для российского вооружения;
- запрет для операторов криптовалют, а также определенных банков в Центральной Азии и Лаосе, подозреваемых в помощи россии в обходе санкций;
- запрет на экспорт станков и некоторого радиооборудования в Кыргызстан
и т. д.
