Все больше беженцев добровольно возвращаются на родину из Германии

Мир
Добровольное возвращение из ФРГ домой: число беженцев растет
В 2026 году гораздо больше беженцев вернулись из Германии при ее финансовой поддержке в страны своего происхождения или в третьи страны.
Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Федерального ведомства по миграции и беженцев (BAMF).

Сколько беженцев в Германии вернулось на родину

В 2025 году всего 16 576 беженцев воспользовались возможностью выехать на свою родину или в другую страну с помощью BAMF.
По данным BAMF, в 2024 году финансовой поддержкой для добровольного выезда из Германии воспользовались 10,4 тысяч просителей убежища, а в 2023 — 10,8 тысячи. В основном речь идет о возвращении в Сирию и Турцию.
С января 2025 года BAMF возобновило финансирование добровольного выезда людей в Сирию — ранее программа была приостановлена ​​из-за гражданской войны в стране.
К концу декабря всего 5976 человек подали соответствующие заявки на выезд в Сирию, 3678 сирийцев уже уехали.
Правительство Германии способствует добровольному возвращению беженцев в страны их происхождения или в третьи страны покрытием стоимости перелета, а также выплатой «стартового пакета» в размере 1000 евро на взрослого и 500 евро на ребенка.
По материалам:
Deutsche Welle
ГерманияМигранты
