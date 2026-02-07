Что больше всего беспокоит миллиардеров в 2026 году Сегодня 12:06 — Мир

Войны, тарифы и инфляция – этого больше всего боятся миллиардеры в 2026 году, Фото: freepik

Торговые войны, геополитическая нестабильность и непредсказуемая государственная политика возглавляют список рисков, беспокоящих миллиардеров в 2026 году. Именно эти факторы для самых богатых людей мира представляют собой более серьезную угрозу, чем климатические вызовы или технологические сбои.

Об этом сообщает Visual Capitalist со ссылкой на результаты опроса UBS Billionaire Survey.

Чего больше всего боятся миллиардеры в 2026 году

Самый большой риск — тарифы и торговые ограничения. Об этом заявили 66% респондентов.

Почти столько же (63%) опасаются масштабных геополитических конфликтов, включая войны, региональную нестабильность и соперничество между крупными государствами.

Третье место заняла политическая неопределенность (59%). Миллиардеров настораживает отсутствие прогнозируемых правил и непредсказуемость решений правительств ведущих стран.

В то же время, 44% опрошенных беспокоит высокая инфляция. Аналитики отмечают, что свидетельствует о том, что ценовая стабильность в мире все еще остается хрупкой.

Что больше всего беспокоит миллиардеров в 2026 году, Інфографіка: Visual Capitalist

Региональные отличия

Хотя глобальные результаты демонстрируют общие черты, региональные отличия заметны.

В Азиайско-Тихоокеанском регионе 75% миллиардеров называют тарифы своей самой большой проблемой. Это связано с интеграцией региона в глобальную торговлю и зависимость от экспорта.

Тем временем в Америке 70% респондентов больше всего озабочены инфляцией и серьезным геополитическим конфликтом.

Какие угрозы беспокоят меньше всего

Среди других факторов, все еще вызывающих беспокойство, — долговые кризисы (34%), рост налогов (28%) и глобальная рецессия (27%).

В то же время, технологические разрушения (15%) и климатические изменения (14%) оказались внизу рейтинга.

Это может свидетельствовать о том, что богатые люди мира воспринимают их как долгосрочные или более контролируемые риски по сравнению с политическими и экономическими потрясениями.

