Туристический сайт «отправил» путешественников в несуществующее место: статью писал ИИ Сегодня 18:33 — Мир

Туристический сайт «отправил» путешественников в несуществующее место: статью писал ИИ

На сайте австралийской туристической компании Tasmania Tours появился блог, созданный с помощью искусственного интеллекта.

В одной из статей блога авторы рекомендовали туристам посещать горячие источники в городке Велдборо в северной Тасмании, которых, как выяснилось, вове не существует.

Об инциденте сообщает CNN.

Статья стала вирусной и туристы массово приезжали в городок Велдборо в поисках этого «спокойного курорта».

По словам местной жительницы и владелицы отеля Weldborough Hotel Кристи Проберт, поначалу было по несколько звонков в день. Люди спрашивали, где находят известные и расхваленные в интернете «горячие источники». Дальше они начали приезжать и большими толпами.

«Если вы найдете эти горячие источники, пиво за мной», — отвечала Проберт всем посетителям.

Владелец туристической компании Скотт Геннесси признал, что они заказали маркетинговые материалы у стороннего подрядчика и в этот раз публикацию не проверяли.

После огласки компания столкнулась с волной критики и серьезным ущербом для репутации, хотя ее владельцы подчеркивают, что не собирались вводить людей в заблуждение.

Этот блог на сайте Tasmania Tours удалили.

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.