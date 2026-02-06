0 800 307 555
Туристический сайт «отправил» путешественников в несуществующее место: статью писал ИИ

Мир
1
На сайте австралийской туристической компании Tasmania Tours появился блог, созданный с помощью искусственного интеллекта.
В одной из статей блога авторы рекомендовали туристам посещать горячие источники в городке Велдборо в северной Тасмании, которых, как выяснилось, вове не существует.
Об инциденте сообщает CNN.
Статья стала вирусной и туристы массово приезжали в городок Велдборо в поисках этого «спокойного курорта».
По словам местной жительницы и владелицы отеля Weldborough Hotel Кристи Проберт, поначалу было по несколько звонков в день. Люди спрашивали, где находят известные и расхваленные в интернете «горячие источники». Дальше они начали приезжать и большими толпами.
«Если вы найдете эти горячие источники, пиво за мной», — отвечала Проберт всем посетителям.
Владелец туристической компании Скотт Геннесси признал, что они заказали маркетинговые материалы у стороннего подрядчика и в этот раз публикацию не проверяли.
После огласки компания столкнулась с волной критики и серьезным ущербом для репутации, хотя ее владельцы подчеркивают, что не собирались вводить людей в заблуждение.
Этот блог на сайте Tasmania Tours удалили.
По материалам:
НВ
