После волны громких заявлений о «революции ИИ» бизнес все чаще сталкивается с приземленной реальностью: технология увеличивает производительность, но не всегда добавляет денег в результате.
Об этом пишет TechSpot со ссылкой на отчет Deloitte State of AI in the Enterprise
Приносит ли ИИ больше денег бизнесу
74% организаций ожидают увеличения выручки от своих инициатив с искусственным интеллектом, однако добиться этого уже смогла только пятая часть.
Deloitte также детализирует текущие эффекты: 66% респондентов называют главной выгодой повышения производительности и эффективности, тогда как о реальном росте доходов сообщили 20%, а о снижении издержек, 40%.
В публикации упоминают и свежий опрос PwC Global CEO Survey, охвативший 4454 CEO в 95 странах и территориях: 56% руководителей заявили, что внедрение ИИ пока не принесло их компаниям выгоды ни в расходах, ни в доходах.
Параллельно инвестиции продолжаются: 60% участников исследования Deloitte говорят, что работники уже имеют доступ к «санкционированным» ИИ-инструментам (против менее 40% в прошлом году), но ежедневно пользуются ими менее 60% тех, кому их открыли.
Отдельный блок отчета касается рынка труда: 36% компаний ожидают, что уже в этом году не менее 10% рабочих мест будут полностью автоматизированы, а 82% прогнозируют такой уровень автоматизации в течение трех лет.
В то же время, 84% респондентов еще не переделали роли и процессы под возможности ИИ.
Deloitte представляет нынешние результаты как «раннюю фазу» и предполагает, что следующий этап внедрения ИИ должен дать компаниям не только эффективность, но и более устойчивое конкурентное преимущество.
