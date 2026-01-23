0 800 307 555
Apple создает шпильку с искусственным интеллектом

Источники сообщают, что компания Apple создает собственное устройство с искусственным интеллектом, которое можно будет носить с собой.
Об этом пишет TechCrunch.
Такой шаг, вероятно, ответ на работу гендиректора OpenAI Сэма Альтмана и бывшего дизайнера Apple Джонни Айва над ИИ-гаджетом. Ведь эта новость появилась на фоне заявлений директора OpenAI по глобальным вопросам Криса Лехана, который сказал на экономическом форуме в Давосе, что компания может анонсировать выпуск своего первого устройства с искусственным интеллектом во второй половине этого года.

Как будет работать новое устройство от Apple

Устройство Apple будет в виде шпильки, которую пользователи смогут носить на одежде, и будет оснащено двумя камерами и тремя микрофонами.
Дополнительные сообщения указывают на то, что устройство может быть парой наушников.
  • Гаджет Apple описывается как «тонкий, плоский, круглый диск с алюминиево-стеклянным корпусом», который инженеры надеются сделать такого же размера, как AirTag, «только потолще».
  • Устройство также будет иметь две камеры (одну со стандартным объективом, а другую с широкоугольным) для фотографий и видео, а также физическую кнопку, динамик и зарядную полоску, похожую на Fitbit, на задней панели.
Apple, возможно, даже пытается ускорить разработку этого продукта, чтобы конкурировать с OpenAI. Согласно сообщению, шпилька может быть выпущена в 2027 году, а ее тираж на момент запуска составит 20 миллионов единиц.

Не первая шпилька

К слову, ранее двое бывших сотрудников Apple основали Humane AI — стартап, который также продавал шпильку с искусственным интеллектом. Шпилька Humane также имела встроенные микрофоны и камеру. Однако она провалилась после выпуска и компания была вынуждена прекратить деятельность и продать свои активы HP в течение двух лет после выпуска продукта.
