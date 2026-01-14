0 800 307 555
Apple выбрала Gemini для ИИ-версии Siri

Технологии&Авто
Apple выбрала Gemini для ИИ-версии Siri
Компания Apple официально подтвердила многолетнее партнерство с Google. Так, Apple, давно сотрудничавшая с Google в установке ее поисковой системы по умолчанию на своих устройствах, выбрала модель Gemini для ИИ-продуктов.
Именно они станут основой для новых функций Apple Intelligence, включая обновленную персонализированную Siri, запуск которой ожидается уже в этом году.
В компании отметили, что после внутренней оценки, именно технологии Google были признаны наиболее подходящей базой для развития собственных моделей Apple.
«После тщательной оценки Apple пришла к выводу, что ИИ-технологии Google обеспечивают самый мощный фундамент для Apple Foundation Models, и мы с нетерпением ждем инновационных возможностей, которые это откроет для пользователей Apple», — говорится в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что Apple готовит масштабное обновление Siri и тестирует интеграцию Google Gemini, чтобы превратить голосового помощника в полноценный инструмент для поиска в интернете. Ни Apple, ни Google не подтвердили цену сделки, но предыдущие сообщения указывают, что Apple может заплатить Google около $1 млрд за доступ к ее технологии искусственного интеллекта. При этом Apple некоторое время тестировала технологии конкурентов, таких как OpenAI и Anthropic.
Интересно, что Google много лет платит корпорации Apple миллиарды долларов, чтобы оставаться дефолтной поисковой системой в Safari на Mac, iPad и iPhone. В 2023 году сообщалось, что сумма этой сделки может достигать $18 млрд. Сотрудничество по ИИ, учитывая неудачи Apple в этой сфере, выглядит кардинально иным.
Многолетнее партнерство предполагает использование Apple моделей Gemini и облачных технологий Google для будущих базовых моделей Apple. По информации осведомленного источника, сделка не является эксклюзивной.
Apple также работает над собственными моделями ИИ и сменила руководство этого направления. Многолетний глава ИИ-направления Джон Джаннандрия ушел в отставку, а его место занял специалист, руководивший подразделением ИИ в Microsoft и более 15 лет работавший в Google.
