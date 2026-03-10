Наиболее поврежденные модели авто на украинском рынке
Половина подержанных автомобилей, которыми больше всего интересовались покупатели в 2025 году, были с записями о повреждениях.
Об этом свидетельствуют результаты исследования carVertical.
Чаще всего повреждаются автомобили Subaru
Исследование показало, что в Украине автомобили Subaru повреждаются чаще всего — 80,9% всех моделей Subaru, проверенных carVertical, пережили как минимум один зарегистрированный случай повреждения.
В список также вошли:
- Tesla — 80,3%;
- Porsche — 79,8%;
- Jeep — 77%;
- BMW — 76,5%.
«Значительная часть поврежденных автомобилей импортируется из-за границы, дешево ремонтируется и продается под видом бездефектных. Местные авто, конечно, также терпят повреждения. В среднем транспортные средства попадают в ДТП каждые 5−10 лет, поэтому покупка б/у автомобиля всегда несет определенные риски», — рассказал Матас Бузелис, эксперт carVertical по исследованию авторынков.
Более половины (54,8%) всех автомобилей, проверенных в Украине, имели повреждения. Страховые компании оценивали один случай повреждения в среднем в 3900 евро.
Бренды авто с наименьшей частотой повреждений в Украине: Volvo (47,6%), Dacia (49,2%) и Mercedes-Benz (53,7%).
Самые дорогие и самые дешевые повреждения
Обычно чем выше стоимость автомобиля, тем дороже будет его ремонт. Из всех автомобилей, проверенных в Украине, самая высокая средняя стоимость повреждения — у автомобилей Tesla — 10 600 евро. Отчеты об истории моделей Tesla содержат в среднем 2,1 записи о повреждениях.
За ними следуют Porsche (9900 евро и 2,4 повреждения) и Land Rover (6400 евро и 2,1 повреждения).
На другом краю этого рейтинга оказались модели Seat, у которых в среднем выявлено два повреждения, причем один случай повреждения оценивался в 2700 евро. Автомобили Dacia имели 1,7 повреждения со средней стоимостью 2800 евро, а модели Škoda — 2,1 повреждения со средней стоимостью 2800 евро.
Ситуация в других странах
Во всех странах, охваченных исследованием, автобрендами, которые чаще всего подвергаются повреждениям, оказались:
- BMW (65,2%);
- Hyundai (59,3%);
- Subaru (58%).
Модель, которая чаще всего повреждается, в 24 исследованных странах: BMW 7 серии (77,3% этих автомобилей). Сразу за ними следуют модели Audi A8 (71%) и BMW X6 (70,4%).
Анализ по конкретным моделям показывает, что в перечне наиболее поврежденных в Украине доминируют:
- Ford Fusion (94,3%);
- Volkswagen Jetta (91,4%);
- Jeep Compass (87,6%).
