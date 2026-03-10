Разработчики игр все чаще критикуют генеративный ИИ — исследование 10.03.2026, 00:35 — Технологии&Авто

Генеративный ИИ оказывает негативное влияние на игровую индустрию, говорят разработчики

Недовольство игрового сообщества инструментами генеративного ИИ набирает обороты. Согласно новым данным от Game Developer Collective, использование разработчиками инструментов генеративного ИИ демонстрирует спад после первоначального всплеска интереса в первой половине 2025 года.

В этом году только 29% участников Game Developer Collective сообщили, что используют инструменты генеративного ИИ. Это меньше по сравнению с прошлым годом, когда об использовании этой технологии в тот же период заявляли 36% респондентов, сообщает Game Developer.

Эта тенденция является разворотом по сравнению с тем, что Collective наблюдал в период с 2024 по 2025 год. Во второй половине 2024 г. только 24% респондентов заявляли, что используют генеративный ИИ. Это означает, что уровень внедрения ИИ вырос на 12% в период с 2024 по 2025 год, а с тех пор снизился на 7%.

Использование генеративного ИИ среди разработчиков

Разработчики сомневаются в влиянии ИИ на качество игр

Согласно летнему исследованию, почти половина (47%) опрошенных разработчиков выразили обеспокоенность, что генеративный ИИ негативно повлияет на качество игр, и только 11% считали, что он будет иметь положительный эффект. Эти показатели остались почти неизменными в 2026 году. Однако более значительные изменения произошли в оценке влияния ИИ на затраты при разработке игр.

Если в первой половине 2025 года 27% участников опроса оптимистично оценивали способность генеративного ИИ снижать затраты, то в начале 2026-го это мнение разделяло только 21%. Между тем количество разработчиков, считающих, что генеративный ИИ только увеличит затраты, выросло на 8% по сравнению с прошлым годом.

Об ухудшении отношения разработчиков игр к ИИ также показало исследование от GDC. В 2026 году 52% из более 2300 респондентов заявили, что «генеративный ИИ оказывает негативное влияние на игровую индустрию». Два года назад так считали только 18%, а в прошлом году — 30%.

