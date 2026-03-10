Разработчики игр все чаще критикуют генеративный ИИ — исследование
Недовольство игрового сообщества инструментами генеративного ИИ набирает обороты. Согласно новым данным от Game Developer Collective, использование разработчиками инструментов генеративного ИИ демонстрирует спад после первоначального всплеска интереса в первой половине 2025 года.
В этом году только 29% участников Game Developer Collective сообщили, что используют инструменты генеративного ИИ. Это меньше по сравнению с прошлым годом, когда об использовании этой технологии в тот же период заявляли 36% респондентов, сообщает Game Developer.
Эта тенденция является разворотом по сравнению с тем, что Collective наблюдал в период с 2024 по 2025 год. Во второй половине 2024 г. только 24% респондентов заявляли, что используют генеративный ИИ. Это означает, что уровень внедрения ИИ вырос на 12% в период с 2024 по 2025 год, а с тех пор снизился на 7%.
Разработчики сомневаются в влиянии ИИ на качество игр
Согласно летнему исследованию, почти половина (47%) опрошенных разработчиков выразили обеспокоенность, что генеративный ИИ негативно повлияет на качество игр, и только 11% считали, что он будет иметь положительный эффект. Эти показатели остались почти неизменными в 2026 году. Однако более значительные изменения произошли в оценке влияния ИИ на затраты при разработке игр.
Если в первой половине 2025 года 27% участников опроса оптимистично оценивали способность генеративного ИИ снижать затраты, то в начале 2026-го это мнение разделяло только 21%. Между тем количество разработчиков, считающих, что генеративный ИИ только увеличит затраты, выросло на 8% по сравнению с прошлым годом.
Об ухудшении отношения разработчиков игр к ИИ также показало исследование от GDC. В 2026 году 52% из более 2300 респондентов заявили, что «генеративный ИИ оказывает негативное влияние на игровую индустрию». Два года назад так считали только 18%, а в прошлом году — 30%.
Поделиться новостью
Также по теме
Разработчики игр все чаще критикуют генеративный ИИ — исследование
Немецкий ответ Starlink: три гиганта объединились, чтобы создать секретную сеть для армии
Самые популярные бренды пригнанных авто среди украинцев (инфографика)
Мировые продажи электромобилей в 2025 году достигли рекорда
Google Play стал предупреждать, какие приложения быстро разряжают батарею
Продажи электромобилей BYD в феврале сократились на 41%