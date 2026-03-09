0 800 307 555
Самые популярные бренды пригнанных авто среди украинцев (инфографика)

Технологии&Авто
31
В структуре импортируемых автомобилей сохраняется четкая ориентация на немецкие бренды
В феврале 2026 года активность в сегменте импорта подержанных легковых автомобилей в Украину заметно снизилась. В течение месяца украинскую регистрацию получили 14 156 автомобилей. Это на 16,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 19,9% меньше, чем в феврале 2025 года.
Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.
«Рынок перешел от количественного накопления к качественному обновлению. Электромобильная пауза позволила классическим брендам с двигателями внутреннего сгорания вернуть себе доминантную роль, но уже на высшем ценовом уровне. Современное «крепостничество» становится все менее массовым в бюджетном секторе, ориентируясь на более свежие и лучше укомплектованные автомобили.

Причины снижения импорта

Сокращение импорта объясняют аномально высокой активностью в конце прошлого года. В декабре 2025 года на фоне ожидаемых изменений в налоговом законодательстве резко возрос спрос на электромобили. Тогда их доля в импорте достигла рекордных 60,1%. В феврале ситуация изменилась, доля электромобилей среди импортируемых автомобилей снизилась до 5,7%.
Аналитики отмечают, что нынешние показатели отображают возврат рынка к обычным объемам после временного ажиотажного спроса и дефицита предложения.
Динамика рынка легковых автомобилей
Самые популярные «свежепригнанные» марки и модели

В структуре импортируемых автомобилей сохраняется четкая ориентация на немецкие бренды.
Лидером по количеству регистраций остается Volkswagen. В феврале заметно усилили позиции Audi и BMW. Особенно возросла популярность одного из кроссоверов Audi, который по количеству регистраций опередил традиционных лидеров сегмента.
Это свидетельствует об изменении структуры спроса: покупатели все чаще выбирают более дорогие и качественные автомобили, даже с учетом сложной логистики импорта.
Топ-10 марок подержанных легковых автомобилей (импорт), февраль 2026
Японские и американские бренды, такие как Nissan и Ford, стабильно удерживают свои позиции преимущественно благодаря активному импорту с североамериканских аукционов.
В модельном зачете наблюдается доминация кроссоверов, где лидирующие места занимают автомобили классов компактных и среднеразмерных SUV.
Традиционные хэтчбеки и универсалы, как Skoda Octavia или Volkswagen Golf, все еще остаются в топе, однако их доля постепенно размывается в пользу автомобилей с более высоким клиренсом.
Рейтинг топ-10 моделей импорта б/у легковых автомобилей, февраль 2026
В сегменте премиальных автомобилей также наблюдается снижение активности.
В феврале в Украине зарегистрировали:
  • 1 автомобиль Bentley;
  • 1 Ferrari;
  • 2 Lamborghini;
  • 3 Maserati;
  • 62 Porsche.
По материалам:
Інститут досліджень авторинку
АвтоАвторынок Украины
