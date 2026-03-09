Самые популярные бренды пригнанных авто среди украинцев (инфографика) Сегодня 14:00 — Технологии&Авто

В феврале 2026 года активность в сегменте импорта подержанных легковых автомобилей в Украину заметно снизилась. В течение месяца украинскую регистрацию получили 14 156 автомобилей. Это на 16,8% меньше по сравнению с предыдущим месяцем, и на 19,9% меньше, чем в феврале 2025 года.

Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

«Рынок перешел от количественного накопления к качественному обновлению. Электромобильная пауза позволила классическим брендам с двигателями внутреннего сгорания вернуть себе доминантную роль, но уже на высшем ценовом уровне. Современное «крепостничество» становится все менее массовым в бюджетном секторе, ориентируясь на более свежие и лучше укомплектованные автомобили.

Причины снижения импорта

Сокращение импорта объясняют аномально высокой активностью в конце прошлого года. В декабре 2025 года на фоне ожидаемых изменений в налоговом законодательстве резко возрос спрос на электромобили. Тогда их доля в импорте достигла рекордных 60,1%. В феврале ситуация изменилась, доля электромобилей среди импортируемых автомобилей снизилась до 5,7%.

Аналитики отмечают, что нынешние показатели отображают возврат рынка к обычным объемам после временного ажиотажного спроса и дефицита предложения.

Динамика рынка легковых автомобилей

Самые популярные «свежепригнанные» марки и модели

В структуре импортируемых автомобилей сохраняется четкая ориентация на немецкие бренды.

Лидером по количеству регистраций остается Volkswagen. В феврале заметно усилили позиции Audi и BMW. Особенно возросла популярность одного из кроссоверов Audi, который по количеству регистраций опередил традиционных лидеров сегмента.

Это свидетельствует об изменении структуры спроса: покупатели все чаще выбирают более дорогие и качественные автомобили, даже с учетом сложной логистики импорта.

Топ-10 марок подержанных легковых автомобилей (импорт), февраль 2026, eauto.org.ua

Японские и американские бренды, такие как Nissan и Ford, стабильно удерживают свои позиции преимущественно благодаря активному импорту с североамериканских аукционов.

В модельном зачете наблюдается доминация кроссоверов, где лидирующие места занимают автомобили классов компактных и среднеразмерных SUV.

Традиционные хэтчбеки и универсалы, как Skoda Octavia или Volkswagen Golf, все еще остаются в топе, однако их доля постепенно размывается в пользу автомобилей с более высоким клиренсом.

Рейтинг топ-10 моделей импорта б/у легковых автомобилей, февраль 2026

В сегменте премиальных автомобилей также наблюдается снижение активности.

В феврале в Украине зарегистрировали:

1 автомобиль Bentley;

1 Ferrari;

2 Lamborghini;

3 Maserati;

62 Porsche.

