Продажи электромобилей BYD в феврале сократились на 41%
Китайская компания BYD, крупнейший производитель электромобилей в мире, сообщила о резком падении продаж в феврале 2026 года. Реализация автомобилей сократилась на 41% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Причиной стало длительное празднование Китайского Нового года, что приостановило производство и розничную активность в течение значительной части месяца.
В феврале компания продала 190 190 транспортных средств, среди которых 187 782 — легковые автомобили. Это на 9,5% меньше, чем в январе. Экспорт автомобилей на новых источниках энергии достиг 100600 единиц.
Итого за первые два месяца года продажи компании составляли 400 241 автомобиль, что на 36% меньше, чем в прошлом году.
На внутреннем рынке спрос снижается из-за сокращения налоговых льгот, ослабления потребительской уверенности и ожидания покупателями новых моделей и правительственных программ обмена подержанных авто.
Компания сейчас сосредотачивается на балансировании запасов в дилерских центрах и сохранении агрессивной ценовой политики, которая помогает удерживать долю рынка.
В то же время международное расширение BYD поддерживает общий объем продаж: ключевыми направлениями для производителя стали страны Латинской Америки и Европы.
Инвесторы ожидают результатов марта, который традиционно является месяцем высоких продаж после праздников. Дополнительным фактором восстановления спроса может стать Пекинский автосалон, запланированный на конец апреля, где компания должна представить новые модели.
