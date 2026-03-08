0 800 307 555
Продажи электромобилей BYD в феврале сократились на 41%

Технологии&Авто
Из-за слабого спроса в Китае продажи электрокаров BYD упали
Китайская компания BYD, крупнейший производитель электромобилей в мире, сообщила о резком падении продаж в феврале 2026 года. Реализация автомобилей сократилась на 41% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Причиной стало длительное празднование Китайского Нового года, что приостановило производство и розничную активность в течение значительной части месяца.
Об этом сообщает Bloomberg.
В феврале компания продала 190 190 транспортных средств, среди которых 187 782 — легковые автомобили. Это на 9,5% меньше, чем в январе. Экспорт автомобилей на новых источниках энергии достиг 100600 единиц.
Итого за первые два месяца года продажи компании составляли 400 241 автомобиль, что на 36% меньше, чем в прошлом году.
На внутреннем рынке спрос снижается из-за сокращения налоговых льгот, ослабления потребительской уверенности и ожидания покупателями новых моделей и правительственных программ обмена подержанных авто.
Компания сейчас сосредотачивается на балансировании запасов в дилерских центрах и сохранении агрессивной ценовой политики, которая помогает удерживать долю рынка.
В то же время международное расширение BYD поддерживает общий объем продаж: ключевыми направлениями для производителя стали страны Латинской Америки и Европы.
Инвесторы ожидают результатов марта, который традиционно является месяцем высоких продаж после праздников. Дополнительным фактором восстановления спроса может стать Пекинский автосалон, запланированный на конец апреля, где компания должна представить новые модели.
По материалам:
mezha.media
BYDЭлектромобилиАвто
