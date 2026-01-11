В 2025 году BYD стал крупнейшим производителем электромобилей
Китайская компания BYD выполнила свой годовой план продаж и, вероятно, превзошла результаты продаж Tesla, став крупнейшим в мире производителем электромобилей в 2025 году. Китайский производитель электромобилей в прошлом году поставил 4,6 млн единиц электроавтомобилей, что на 7,7% больше, чем в 2024 году.
Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на заявление компании.
Прогнозы на 2026 год
Впрочем, издание прогнозирует, что в нынешнем году BYD и его конкуренты столкнутся с большими трудностями, поскольку Китай сокращает некоторые экономические стимулы в этой области.
Кроме того, китайский производитель в прошлом году столкнулся с более жесткой конкуренцией со стороны Geely и Xiaomi, чьи новые модели электроавтомобилей быстро завоевывают потребителей, и эта тенденция будет продолжаться.
Генеральный директор BYD Ван Чуаньфу заявил на встрече с инвесторами в начале декабря, что технологическое преимущество, которое у компании было за последние несколько лет, уменьшилось, что повлияло на ее продажи на внутреннем рынке.
Ярким моментом для BYD в этом году стал рост зарубежных продаж: поставки за пределы Китая достигли 1,05 млн. единиц в 2025 году.
В 2026 году компания поставила своей целью расширить зарубежные продажи до 1,5−1,6 млн единиц.
Так или иначе, издание прогнозирует, что отрыв BYD от Tesla, которая в 2026 году будет сталкиваться с собственными трудностями, может увеличиться.
