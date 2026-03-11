Укрпочта предоставила объяснение относительно скандального контракта с упаковщиками Сегодня 14:23 — Фондовый рынок

Укрпочта отреагировала на публикации журналистов о закупке упаковочной тары у Трипольского упаковочного комбината. Его владельца, Геннадия Минина, подозревают в связях с россией.

В компании отметили, что все закупки производятся в соответствии с законодательством о публичных закупках. Для этого используется система Prozorro, где участники проходят проверку через открытые реестры и базы данных, сообщили в Укрпочте

Комментарий АО «Укрпочта»

Относительно закупки упаковочной тары у Трипольского упаковочного комбината.

«АО „Укрпочта“ осуществляет закупки в соответствии с Законом Украины „О публичных закупках“ и другими актами законодательства, регулирующими сферу публичных закупок. Все закупочные процедуры проводятся через систему Prozorro с обязательной проверкой участников закупок через открытые реестры и открытые базы данных в рамках действующего законодательства», — пишет компания.

На момент заключения договоров с Трипольским упаковочным комбинатом в июле 2025 все предусмотренные законодательством и внутренними нормативными документами Укрпочты проверки были проведены в полном объеме.

Как пишет «Укрпочта», по их результатам никаких установленных законом оснований для отклонения предложения участника или отказа от заключения договора обнаружено не было.

Также они обратили внимание, что АО «Укрпочта» как заказчик, во время процедуры закупок не имеет права произвольно и безосновательно отклонять предложение участника при отсутствии надлежащих и допустимых доказательств, определенных законодательством. В то же время АО «Укрпочта» со всей ответственностью относится к информации о возможных связях контрагентов с государством-агрессором.

«АО „Укрпочта“ внимательно следит за развитием ситуации и ожидает правовой оценки и заключения правоохранительных органов. В случае официального подтверждения фактов, изложенных в журналистском материале, АО „Укрпочта“ будет безотлагательно приняты все необходимые меры в рамках действующего законодательства, в частности пересмотрит правоотношения с соответствующим контрагентом», — резюмировали в Укрпочте.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.