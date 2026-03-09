0 800 307 555
ру
Украинцы активно меняют мобильных операторов: у кого наибольший приток

Фондовый рынок
128
В феврале 2026 года мобильный оператор lifecell стал главным бенефициаром услуги переноса номеров (MNP) в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).
За месяц компания получила 72 563 новых абонента, перешедших на ее сеть от других операторов.
Кто «в плюсах»

В феврале абоненты чаще всего переходили от двух крупнейших операторов — Vodafone и «Киевстар».
Количество номеров, перенесенных из сетей операторов:
  • «Vodafone Украина» — 35 047;
  • «Киевстар» — 47 024;
  • lifecell — 4685;
  • «Интертелеком» — 78;
  • «Тримоб» — 95.
Количество номеров, полученных операторами:
  • lifecell — 72 563;
  • «Киевстар» — 7 400;
  • «Vodafone Украина» — 6 901;
  • «Интертелеком» — 43;
  • «Тримоб» — 22.
По итогам февраля больше всего абонентов в результате переноса номеров получил lifecell.
Баланс операторов за месяц:
  • lifecell — +67 878;
  • «Vodafone Украина» — -28 146;
  • «Киевстар» — -39 624;
  • «Тримоб» — -73;
  • «Интертелеком» — -35.

Справка Finance.ua:

  • С 1 марта увеличилась стоимость отдельных услуг Киевстар. На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях не менее 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.
  • Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы Бизнес UA и Все вместе закрываются.
  • Vodafone повысил с 5 марта 2026 года стоимость пакетов услуг в некоторых тарифных планах.
Читайте больше об изменении тарифов других операторов в нашей статье — Новые тарифы мобильных операторов
По материалам:
Finance.ua
Тарифы КиевстарLifecell
Payment systems