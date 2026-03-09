Украинцы активно меняют мобильных операторов: у кого наибольший приток Сегодня 19:22 — Фондовый рынок

Украинцы активно меняют мобильных операторов: у кого наибольший приток

В феврале 2026 года мобильный оператор lifecell стал главным бенефициаром услуги переноса номеров (MNP) в Украине.

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).

За месяц компания получила 72 563 новых абонента, перешедших на ее сеть от других операторов.

Кто «в плюсах»

В феврале абоненты чаще всего переходили от двух крупнейших операторов — Vodafone и «Киевстар».

Количество номеров, перенесенных из сетей операторов:

«Vodafone Украина» — 35 047;

«Киевстар» — 47 024;

lifecell — 4685;

«Интертелеком» — 78;

«Тримоб» — 95.

Количество номеров, полученных операторами:

lifecell — 72 563;

«Киевстар» — 7 400;

«Vodafone Украина» — 6 901;

«Интертелеком» — 43;

«Тримоб» — 22.

По итогам февраля больше всего абонентов в результате переноса номеров получил lifecell.

Баланс операторов за месяц:

lifecell — +67 878;

«Vodafone Украина» — -28 146;

«Киевстар» — -39 624;

«Тримоб» — -73;

«Интертелеком» — -35.

Справка Finance.ua:

С 1 марта увеличилась стоимость отдельных услуг Киевстар. На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях не менее 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.

Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы Бизнес UA и Все вместе закрываются.

Vodafone повысил с 5 марта 2026 года стоимость пакетов услуг в некоторых тарифных планах.

Читайте больше об изменении тарифов других операторов в нашей статье — Новые тарифы мобильных операторов

