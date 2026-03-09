Украинцы активно меняют мобильных операторов: у кого наибольший приток
В феврале 2026 года мобильный оператор lifecell стал главным бенефициаром услуги переноса номеров (MNP) в Украине.
Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).
За месяц компания получила 72 563 новых абонента, перешедших на ее сеть от других операторов.
Кто «в плюсах»
В феврале абоненты чаще всего переходили от двух крупнейших операторов — Vodafone и «Киевстар».
Количество номеров, перенесенных из сетей операторов:
- «Vodafone Украина» — 35 047;
- «Киевстар» — 47 024;
- lifecell — 4685;
- «Интертелеком» — 78;
- «Тримоб» — 95.
Количество номеров, полученных операторами:
- lifecell — 72 563;
- «Киевстар» — 7 400;
- «Vodafone Украина» — 6 901;
- «Интертелеком» — 43;
- «Тримоб» — 22.
По итогам февраля больше всего абонентов в результате переноса номеров получил lifecell.
Баланс операторов за месяц:
- lifecell — +67 878;
- «Vodafone Украина» — -28 146;
- «Киевстар» — -39 624;
- «Тримоб» — -73;
- «Интертелеком» — -35.
Справка Finance.ua:
- С 1 марта увеличилась стоимость отдельных услуг Киевстар. На сайте Киевстар указано, что подробную информацию об изменениях абоненты получат в SMS-сообщениях не менее 7 дней до обновления. Бизнес-клиенты получат индивидуальные сообщения об обновленных условиях.
- Как сообщила компания «Киевстар», с 10 марта 2026 года некоторые тарифы Бизнес UA и Все вместе закрываются.
- Vodafone повысил с 5 марта 2026 года стоимость пакетов услуг в некоторых тарифных планах.
