Microsoft выпускает обновления Copilot для Windows Insiders — детали

Фондовый рынок
21
Microsoft выпускает обновление Copilot для Windows Insiders, позволяющее просматривать веб-страницы непосредственно в боковой панели помощника, не открывая браузер по умолчанию.
Идея состоит в том, чтобы пользователи оставались в контексте разговора, а также могли быстро возвращаться к открытым вкладкам, если включат синхронизацию паролей и данных форм.
Copilot получит доступ к контексту открытых вкладок в разговоре, чтобы помощник мог учитывать их при ответе на запросы пользователя. Все вкладки будут сохраняться вместе с разговором, а синхронизация данных форм позволит автоматически использовать пароли и другие данные, если пользователь позволит. Некоторые пользователи могут волноваться из-за этого, особенно после предыдущих проблем с Windows Recall.
Нововведение вызвало беспокойство у производителей браузеров. Технический директор Vivaldi Брюс Лоусон отметил, что автоматическое открытие ссылок в Copilot может отбирать у пользователей их браузер по умолчанию и привычные настройки. По его мнению, это может выглядеть как некорректное поведение крупной компании и создавать конкурентные проблемы.
Обновление пока является предварительной версией, которая будет постепенно появляться во всех каналах Insider. Microsoft также добавила другие функции в Copilot, включая подкасты и режим обучения, а некоторые элементы еще могут измениться. Для пользователей это удобно, однако для браузеров и конкурентов нововведение воспринимается как способ удержать пользователей в рамках экосистемы Microsoft.
По материалам:
itechua
