Какая функция iPhone спасает фото от размытого фокуса

Камера iPhone может ошибаться с фокусом в самый важный момент, из-за чего главный объект в кадре получается менее резким, чем фон.
Об этом пишет SupercarBlondie.
Исправить это можно встроенной функцией, которая фиксирует фокус и экспозицию в выбранной точке и не позволяет смартфону изменять параметры во время съемки.

Функция AE/AF Lock — блокировка автоэкспозиции и автофокуса

В обычном режиме iPhone постоянно подстраивает резкость и яркость в зависимости от того, куда направлена ​​камера и что происходит в кадре. В большинстве случаев это корректно, однако иногда система меняет фокус именно в момент нажатия кнопки пуска.
Из-за этого может возникать ситуация, когда фото в целом выглядит удачно, но главный объект оказывается немного размытым, тогда как задний план остается четким. Фиксация AE/AF Lock убирает это изменение и оставляет выбранные параметры неизменными.
Чтобы включить эту функцию, необходимо открыть приложение «Камера», нажать на часть экрана, где должен быть фокус, и удерживать палец одну-две секунды. После этого в верхней части экрана появится надпись AE/AF Lock.
После активации камера сохраняет фокус и экспозицию именно в этой точке, даже если смартфон немного сместить или изменить композицию кадра. Это позволяет более точно контролировать результат и сохранять резкость на важнейшей части изображения.
Функция особенно полезна в сценах, где в кадре много движения или посторонних деталей. Например, при снятии человека камера может ненадолго переключиться на другой движущийся объект сзади, но AE/AF Lock не позволяет этого сделать.
Еще одно преимущество состоит в том, что блокировка подходит для серии снимков одной сцены. Поскольку фокус и яркость не меняются от кадра к кадру, фотографии получаются одинаковыми на вид.
По материалам:
Finance.ua
iPhone
Payment systems