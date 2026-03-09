0 800 307 555
Apple объяснила, почему выбрала название MacBook Neo

До анонса почти все утечки сходились в одном: новый доступный ноутбук Apple выйдет просто под именем MacBook — без суффиксов.
Прецеденты уже были: компания раньше продавала модель с таким названием, и она логично вписывалась бы в структуру линеек iPhone и iPad. Однако в итоге изготовитель выбрал другой вариант.
Новинка получила название MacBook Neo. Обозреватель TechRadar Лэнс Уланофф сначала предположил, что имя может быть связано с цветами устройства: мол, «Neo» — это «Neon» без одной буквы, а оттенки типа Citrus и Blush действительно напоминают неоновое свечение. Версия выглядела убедительно, но оказалась ложной.
Официальное объяснение предоставила Коллин Новиэлли, директор по маркетингу продуктов Mac. По ее словам, команда стремилась выбрать что-то «веселое, доброжелательное и свежее» — название, которое передает дух устройства. Идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть молодость и энергию перекликающейся модели с ее яркой палитрой.
Также Новиэлли особо подчеркнула: MacBook Neo не стоит сравнивать с прежним 12-дюймовым MacBook. По ее словам, это совершенно новый продукт, переосмысленный с нуля. Фактически, компания сознательно дистанцируется от прошлых ассоциаций, рассчитывая, что новое имя будет восприниматься без исторического багажа.
Напомним, компания Apple выпустила MacBook Neo — 13-дюймовый ноутбук с чипом A18 Pro и автономностью до 16 часов. Предварительные заказы уже открыты, продажи стартуют 11 марта.
