Apple объяснила, почему выбрала название MacBook Neo Сегодня 04:18 — Фондовый рынок

Apple объяснила, почему выбрала название MacBook Neo

До анонса почти все утечки сходились в одном: новый доступный ноутбук Apple выйдет просто под именем MacBook — без суффиксов.

Прецеденты уже были: компания раньше продавала модель с таким названием, и она логично вписывалась бы в структуру линеек iPhone и iPad. Однако в итоге изготовитель выбрал другой вариант.

Новинка получила название MacBook Neo. Обозреватель TechRadar Лэнс Уланофф сначала предположил, что имя может быть связано с цветами устройства: мол, «Neo» — это «Neon» без одной буквы, а оттенки типа Citrus и Blush действительно напоминают неоновое свечение. Версия выглядела убедительно, но оказалась ложной.

Читайте также Какими устройствами Apple наиболее довольны пользователи (инфографика)

Официальное объяснение предоставила Коллин Новиэлли, директор по маркетингу продуктов Mac. По ее словам, команда стремилась выбрать что-то «веселое, доброжелательное и свежее» — название, которое передает дух устройства. Идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть молодость и энергию перекликающейся модели с ее яркой палитрой.

Читайте также Apple представила свой самый дешевый MacBook Neo (фото)

Также Новиэлли особо подчеркнула: MacBook Neo не стоит сравнивать с прежним 12-дюймовым MacBook. По ее словам, это совершенно новый продукт, переосмысленный с нуля. Фактически, компания сознательно дистанцируется от прошлых ассоциаций, рассчитывая, что новое имя будет восприниматься без исторического багажа.

стартуют 11 марта. Напомним, компания Apple выпустила MacBook Neo — 13-дюймовый ноутбук с чипом A18 Pro и автономностью до 16 часов. Предварительные заказы уже открыты, продажи

itechua По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.