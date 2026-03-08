Какими устройствами Apple наиболее довольны пользователи (инфографика)
Создатели бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг Apple-устройств , получивших самые высокие оценки от владельцев. В первой десятке много раритетных моделей iPad и iPhone.
Если смотреть только на смартфоны, то прямо сейчас наибольшее удовлетворение владельцам приносит iPhone 12 Mini (95,78% лайков).
В эпоху 6,7-дюймовых гигантов он стал уникальным решением для любителей компактности, предлагая флагманский функционал в удобном для управления одной рукой корпусе.
Сразу за ним следует iPhone SE 2-го поколения с рейтингом одобрения 94,84%, сочетающий классический дизайн с кнопкой Home, мощный чип A13 Bionic и поддержку актуальных версий iOS по доступной цене.
Несмотря на объективное устаревание, его владельцы продолжают им пользоваться и остаются довольны.
В линейке iPhone 17 самый высокий балл получила модель Pro Max. Телефон набрал 93,78%. Из других моделей iPhone в рейтинге присутствуют iPhone 16 и iPhone 8.
В процентном соотношении первое место у iPad Air 4 — 96,88% респондентов довольны своим устройством. Остальные места распределились между моделями iPad разных поколений.
