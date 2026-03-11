Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов — перечень
Портал XiaomiTime сообщил, что 1 марта 2026 года компания Xiaomi обновила перечень устройств, которые больше не будут получать обновление Android. Речь идет не только о больших обновлениях операционной системы, но и о патчах безопасности.
В список попали смартфоны и планшеты брендов Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные преимущественно в 2022—2023 годах. Большинство из них уже некоторое время не получали больших обновлений, а теперь компания прекращает и выпуск регулярных обновлений безопасности.
Какие устройства Xiaomi больше не будут поддерживаться
Xiaomi
- Xiaomi Mi 11;
- Xiaomi Mi 11 Pro;
- Xiaomi Mi 11 Ultra;
- Xiaomi Mi 11i;
- Xiaomi Mi 11X Pro;
- Xiaomi 11i;
- Xiaomi 11i HyperCharge;
- Xiaomi 11T;
- Xiaomi 11T Pro;
- Xiaomi 11 Lite 5G NE;
- Xiaomi 11 Lite NE;
- Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;
- Xiaomi Civi 1S;
- Xiaomi Pad 5;
- Xiaomi Pad 5 Pro;
- Xiaomi Pad 5 Pro 5G.
Устройства Redmi
- Redmi 10 2022;
- Redmi 10A;
- Redmi 10A Sport;
- Redmi Note 10T;
- Redmi Note 11 4G;
- Redmi Note 11 5G;
- Redmi Note 11 Pro;
- Redmi Note 11 Pro+ 5G;
- Redmi Note 11T Pro;
- Redmi Note 11T Pro+;
- Redmi Note 11R;
- Redmi Note 11S;
- Redmi K40 Pro;
- Redmi K40 Pro+;
- Redmi K40S;
- Redmi K50;
- Redmi K50 Pro;
- Redmi K50i;
- Redmi K50G;
- Redmi Pad;
- Redmi 11 Prime;
- Redmi A1;
- Redmi A1+.
Устройства Poco
- Poco F4;
- Poco F4 GT;
- Poco X4 GT;
- Poco M4 Pro;
- Poco M4 Pro 5G;
- Poco M5;
- Poco M5s;
- Poco C40;
- Poco C50.
Несмотря на завершение поддержки, эти устройства будут продолжать работать в обычном режиме. В то же время в Xiaomi советуют пользователям постепенно переходить на более новые модели, которые будут получать обновления системы и патчи безопасности.
Срок поддержки компании зависит от конкретной модели. Например, флагманские Xiaomi 15, Poco F7 Ultra, а также бюджетный Redmi Note 14 могут получать обновления до шести лет — примерно до 2031 года.
