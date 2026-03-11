Xiaomi прекратила поддержку более 40 смартфонов — перечень Сегодня 03:36 — Технологии&Авто

Модель Redmi 10A также прекратит обновляться

Портал XiaomiTime сообщил, что 1 марта 2026 года компания Xiaomi обновила перечень устройств, которые больше не будут получать обновление Android. Речь идет не только о больших обновлениях операционной системы, но и о патчах безопасности.

В список попали смартфоны и планшеты брендов Xiaomi, Redmi и Poco, выпущенные преимущественно в 2022—2023 годах. Большинство из них уже некоторое время не получали больших обновлений, а теперь компания прекращает и выпуск регулярных обновлений безопасности.

Какие устройства Xiaomi больше не будут поддерживаться

Xiaomi

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11i;

Xiaomi Mi 11X Pro;

Xiaomi 11i;

Xiaomi 11i HyperCharge;

Xiaomi 11T;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi 11 Lite 5G NE;

Xiaomi 11 Lite NE;

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition;

Xiaomi Civi 1S;

Xiaomi Pad 5;

Xiaomi Pad 5 Pro;

Xiaomi Pad 5 Pro 5G.

Читайте также Xiaomi призвала готовиться к подорожанию смартфонов

Устройства Redmi

Redmi 10 2022;

Redmi 10A;

Redmi 10A Sport;

Redmi Note 10T;

Redmi Note 11 4G;

Redmi Note 11 5G;

Redmi Note 11 Pro;

Redmi Note 11 Pro+ 5G;

Redmi Note 11T Pro;

Redmi Note 11T Pro+;

Redmi Note 11R;

Redmi Note 11S;

Redmi K40 Pro;

Redmi K40 Pro+;

Redmi K40S;

Redmi K50;

Redmi K50 Pro;

Redmi K50i;

Redmi K50G;

Redmi Pad;

Redmi 11 Prime;

Redmi A1;

Redmi A1+.

Устройства Poco

Poco F4;

Poco F4 GT;

Poco X4 GT;

Poco M 4 Pro;

Pro; Poco M 4 Pro 5G;

Pro 5G; Poco M 5 ;

; Poco M5s;

Poco C40;

Poco C50.

Читайте также Смартфоны Samsung теперь можно использовать вместо ключей для дома

Несмотря на завершение поддержки, эти устройства будут продолжать работать в обычном режиме. В то же время в Xiaomi советуют пользователям постепенно переходить на более новые модели, которые будут получать обновления системы и патчи безопасности.

Срок поддержки компании зависит от конкретной модели. Например, флагманские Xiaomi 15, Poco F7 Ultra, а также бюджетный Redmi Note 14 могут получать обновления до шести лет — примерно до 2031 года.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.