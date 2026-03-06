0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Xiaomi призвала готовиться к подорожанию смартфонов

Технологии&Авто
8
Смартфоны дорожают из-за дефицита памяти
Смартфоны дорожают из-за дефицита памяти
Смартфоны Xiaomi могут заметно подорожать в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор компании Лей Цзюнь, комментируя ситуацию со снабжением компонентов и ростом затрат на производство.

Во всем виноват дефицит памяти

С начала года резко возрос спрос на микросхемы памяти. Причина — стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, требующих все большего количества вычислительных ресурсов и памяти.
Поэтому производители смартфонов столкнулись с дефицитом поставок и повышением себестоимости устройств.
Читайте также
Гендиректор компании Лей Цзюнь отметил, что подобная ситуация создает значительное давление на бизнес и продуктовые линейки Xiaomi. Даже повышение цен на смартфоны и другую электронику, по его словам, не полностью компенсирует дефицит памяти.
В то же время, в компании заявляют, что будут стараться максимально смягчить влияние подорожания для пользователей.

Удорожание может продолжаться до 2027 года

По оценкам руководства Xiaomi, нынешний этап роста цен может занять до конца 2027 года.
В конце 2025 года компания уже повысила цены на некоторые планшеты — в зависимости от модели они подорожали на 15−30 долларов.

Проблема затрагивает всю индустрию

Удорожание компонентов уже влияет на весь рынок потребительской электроники. Ранее генеральный директор компании Nothing Карл Пэй предупреждал, что в 2026 году производители могут оказаться перед выбором: либо сбавлять характеристики смартфонов, либо повышать цены примерно на 30%.
На этом фоне также растет опасение, что бюджетные смартфоны постепенно могут исчезнуть с рынка.
Кроме того, о подорожании смартфонов предупредила и компания Vivo. Finance.ua писал, что эта продукция компании подорожает на 15%.
Как мы сообщали ранее, смартфоны и без того дорожают каждый год из-за более сложных камер, современных экранов и более мощных процессоров. Однако в этот список добавился еще один ключевой фактор — память. Ее дефицит уже влияет на индустрию, и первыми это могут ощутить покупатели гаджетов.
По материалам:
УНІАН
XiaomiСмартфоны
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems