Xiaomi призвала готовиться к подорожанию смартфонов

Смартфоны дорожают из-за дефицита памяти

Смартфоны Xiaomi могут заметно подорожать в ближайшее время. Об этом сообщил генеральный директор компании Лей Цзюнь, комментируя ситуацию со снабжением компонентов и ростом затрат на производство.

Во всем виноват дефицит памяти

С начала года резко возрос спрос на микросхемы памяти. Причина — стремительное развитие технологий искусственного интеллекта, требующих все большего количества вычислительных ресурсов и памяти.

Поэтому производители смартфонов столкнулись с дефицитом поставок и повышением себестоимости устройств.

Гендиректор компании Лей Цзюнь отметил, что подобная ситуация создает значительное давление на бизнес и продуктовые линейки Xiaomi. Даже повышение цен на смартфоны и другую электронику, по его словам, не полностью компенсирует дефицит памяти.

В то же время, в компании заявляют, что будут стараться максимально смягчить влияние подорожания для пользователей.

Удорожание может продолжаться до 2027 года

По оценкам руководства Xiaomi, нынешний этап роста цен может занять до конца 2027 года.

В конце 2025 года компания уже повысила цены на некоторые планшеты — в зависимости от модели они подорожали на 15−30 долларов.

Проблема затрагивает всю индустрию

Удорожание компонентов уже влияет на весь рынок потребительской электроники. Ранее генеральный директор компании Nothing Карл Пэй предупреждал, что в 2026 году производители могут оказаться перед выбором: либо сбавлять характеристики смартфонов, либо повышать цены примерно на 30%.

На этом фоне также растет опасение, что бюджетные смартфоны постепенно могут исчезнуть с рынка.

Кроме того, о подорожании смартфонов предупредила и компания Vivo. Finance.ua писал , что эта продукция компании подорожает на 15%.

Как мы сообщали ранее, смартфоны и без того дорожают каждый год из-за более сложных камер, современных экранов и более мощных процессоров. Однако в этот список добавился еще один ключевой фактор — память. Ее дефицит уже влияет на индустрию, и первыми это могут ощутить покупатели гаджетов.

