Команда популярного бенчмарка AnTuTu Benchmark опубликовала свежий рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности за март 2026 года.
В списке модели разделили на пять ценовых категорий — от ультрабюджетных до флагманов. Исследование базируется на данных китайского рынка, однако большинство смартфонов из списка продаются и на глобальном рынке.
Ультрабюджетный сегмент — до $145 (999 юаней)
Самым выгодным смартфоном в этом сегменте стал Redmi Note 15. Устройство получило процессор Snapdragon 6 Gen 3, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и даже современных игр на средних настройках.
Топ-3 в категории:
- Redmi Note 15;
- Redmi Note 14G;
- Redmi Note 14 Pro.
Бюджетный сегмент — до $290 (1999 юаней)
В этой категории первое место занял Redmi Turbo 4. Модель существенно подешевела и сейчас стоит около $250, предлагая мощную начинку.
Ключевые характеристики:
- процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra;
- аккумулятор 6550 мА·ч;
- 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X в базовой версии.
Второе и третье места заняли:
- OnePlus Ace 5 Racing Edition;
- Redmi Turbo 4 Pro.
Средний сегмент — до $430 (2999 юаней)
Лидером этой категории стал Redmi K90. Несмотря на позиционирование как «середняк», смартфон получил характеристики, близкие к флагманским.
Среди них:
- процессор Snapdragon 8 Elite;
- дисплей с разрешением 2К;
- аккумулятор 7100 мА·ч.
Также в тройке:
- iQOO Neo10 Pro+;
- OnePlus Ace 6.
Субфлагманы — до $580 (3999 юаней)
В более дорогом сегменте победил Honor Win. Смартфон отличается не только производительным процессором Qualcomm, но и очень вместительным аккумулятором.
Основная особенность модели — батарея на 10 000 мАч, которой может хватать примерно на два дня работы без подзарядки.
Другие модели в топ-3:
- realme GT8 Pro;
- Redmi K90 Pro Max.
Флагманы — от 3999 юаней
Среди самых дорогих смартфонов самым выгодным по соотношению цены и производительности назвали Red Magic 11 Pro от Nubia Technology.
Модель получила флагманское железо и необычную систему охлаждения ICE Magic — комбинацию воздушного и водяного охлаждения.
В тройку также вошли:
- Nubia Z80 Ultra;
- iQOO 15 Ultra.
Все три флагманских смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.
Ранее Finance.ua делился обновленным рейтингом лучших смартфонов в 2026 году на основе лабораторных и реальных тестов, включая их производительность, камеры, дисплеи, автономность и удобство использования.
