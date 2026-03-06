Лучшие смартфоны за свои деньги — рейтинг 2026 Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Redmi Turbo 4 стал лучшим по соотношению цены и качества в сегменте бюджетных смартфонов на Android

Команда популярного бенчмарка AnTuTu Benchmark опубликовала свежий рейтинг Android-смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности за март 2026 года.

В списке модели разделили на пять ценовых категорий — от ультрабюджетных до флагманов. Исследование базируется на данных китайского рынка, однако большинство смартфонов из списка продаются и на глобальном рынке.

Ультрабюджетный сегмент — до $145 (999 юаней)

Самым выгодным смартфоном в этом сегменте стал Redmi Note 15. Устройство получило процессор Snapdragon 6 Gen 3, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач и даже современных игр на средних настройках.

Топ-3 в категории:

Redmi Note 15;

Redmi Note 14G;

Redmi Note 14 Pro.

Бюджетный сегмент — до $290 (1999 юаней)

В этой категории первое место занял Redmi Turbo 4. Модель существенно подешевела и сейчас стоит около $250, предлагая мощную начинку.

Ключевые характеристики:

процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra;

аккумулятор 6550 мА·ч;

12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X в базовой версии.

Второе и третье места заняли:

OnePlus Ace 5 Racing Edition;

Redmi Turbo 4 Pro.

Читайте также Дефицит памяти в 2026 году изменит рынок смартфонов надолго

Средний сегмент — до $430 (2999 юаней)

Лидером этой категории стал Redmi K90. Несмотря на позиционирование как «середняк», смартфон получил характеристики, близкие к флагманским.

Среди них:

процессор Snapdragon 8 Elite;

дисплей с разрешением 2К;

аккумулятор 7100 мА·ч.

Также в тройке:

iQOO Neo10 Pro+;

OnePlus Ace 6.

Субфлагманы — до $580 (3999 юаней)

В более дорогом сегменте победил Honor Win. Смартфон отличается не только производительным процессором Qualcomm, но и очень вместительным аккумулятором.

Основная особенность модели — батарея на 10 000 мАч, которой может хватать примерно на два дня работы без подзарядки.

🔊 Читать или слушать? Выбирать вам. На Finance.ua уже доступен аудиоформат. Щелкните на изображении в новости и узнавайте об основном за несколько минут.

Другие модели в топ-3:

realme GT8 Pro;

Redmi K90 Pro Max.

Флагманы — от 3999 юаней

Среди самых дорогих смартфонов самым выгодным по соотношению цены и производительности назвали Red Magic 11 Pro от Nubia Technology.

Модель получила флагманское железо и необычную систему охлаждения ICE Magic — комбинацию воздушного и водяного охлаждения.

В тройку также вошли:

Nubia Z80 Ultra;

iQOO 15 Ultra.

Все три флагманских смартфона работают на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ранее Finance.ua делился обновленным рейтингом лучших смартфонов в 2026 году на основе лабораторных и реальных тестов, включая их производительность, камеры, дисплеи, автономность и удобство использования.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.