Дефицит памяти в 2026 году изменит рынок смартфонов надолго
Новый отчет аналитиков IDC, на который ссылается TechRadar, аналитики прогнозируют серьезные изменения на рынке смартфонов в 2026 году из-за глобального дефицита оперативной памяти (RAM).
Эксперты отмечают, что этот кризис превзойдет любые предыдущие потрясения, включая пандемию и торговые тарифы, и ожидается сокращение поставок смартфонов на 13%, что станет самым значительным падением за последние десять лет.
Главной причиной дефицита называют резкий рост спроса на память со стороны инфраструктуры искусственного интеллекта и центров обработки данных, «поглощающих» большинство доступных чипов. Это усложняет производителям смартфонов закупку RAM по приемлемой цене, что влияет на комплектацию и стоимость устройств.
Производители уже начали просматривать продуктовые линии, снижая характеристики или отказываясь от менее прибыльных моделей, особенно в бюджетном сегменте Android-гаджетов. Отчет IDC предупреждает: «Экономически невыгодные модели могут исчезнуть с рынка навсегда, а потребителям придется чаще выбирать более дорогие устройства».
Аналитики предостерегают, что последствия кризиса будут долгосрочными. Даже после нормализации поставок памяти цены вряд ли вернутся на прежние уровни, что изменит рынок смартфонов и других устройств, зависящих от RAM — консолей, ноутбуков и ПК-комплектующих. Улучшение ситуации не ожидается как минимум до 2028 года.
