Как уменьшить расход заряда iPhone после обновления

Владельцы iPhone жалуются на быструю разрядку аккумулятора: после выхода iOS 26 и последующих обновлений процент падает заметно быстрее, чем раньше при обычном использовании.

Об этом пишет supercarblondie.com , где эксперты по мобильным устройствам рассказали, как вернуть автономность вашему iPhone с помощью простых настроек.

Причины

Новая система приносит большой редизайн, улучшенный ИИ Apple Intelligence и расширенные возможности кастомизации, но в то же время более активно использует фоновые процессы, службы геолокации и обновления приложений.

Это приводит к увеличенному энергопотреблению, особенно в первые недели после обновления. Если проблемы не исчезают в течение промежутка, вот что вы можете сделать.

Выключите обновление приложений в фоновом режиме.

Самая частая причина повышенного разряда — «Background App Refresh». Выключите его полностью или только для приложений, которым это не требуется. Это снизит нагрузку на процессор и батарею.

Проверьте доступ к геолокации.

Большинство приложений запрашивают доступ к местоположению «Всегда», даже если вы их не используете. Переключите доступ на «При использовании» — это снижает постоянную работу GPS.

Включите режим экономии энергопотребления.

Этот режим автоматически ограничивает фоновые задачи, визуальные эффекты, загрузку и обновление, помогая продлить время работы iPhone. Скорректируйте яркость и сообщение. Снижение яркости дисплея способствует более эффективному энергопотреблению, а отключение ненужных сообщений — уменьшению активного использования экрана.

Также пользователи могут включить темный режим на экране OLED — он потребляет меньше энергии и помогает снизить нагрузку на батарею. Ну и регулярно проверяйте в разделе «Аккумулятор», какие программы тратят больше заряда, чтобы вовремя ограничить их фоновую активность.

Следование советам, изложенным выше, может значительно продлить срок службы аккумулятора iPhone и улучшить автономность телефона даже после обновления iOS. Даже небольшие изменения могут иметь большое значение для обеспечения жизненного цикла аккумулятора.

Напомним, Apple расширила линейку iPhone 17 и представила новую модель — iPhone 17e. Смартфон позиционируется как более доступный вариант с современным процессором и 48-мегапиксельной камерой.

iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью до 1200 нит в HDR. Переднюю панель защищает Ceramic Shield 2 — по данным компании, покрытие стало втрое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.

