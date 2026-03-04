0 800 307 555
Как уменьшить расход заряда iPhone после обновления

Как уменьшить расход заряда iPhone после обновления
Как уменьшить расход заряда iPhone после обновления
Владельцы iPhone жалуются на быструю разрядку аккумулятора: после выхода iOS 26 и последующих обновлений процент падает заметно быстрее, чем раньше при обычном использовании.
Об этом пишет supercarblondie.com, где эксперты по мобильным устройствам рассказали, как вернуть автономность вашему iPhone с помощью простых настроек.
Причины

Новая система приносит большой редизайн, улучшенный ИИ Apple Intelligence и расширенные возможности кастомизации, но в то же время более активно использует фоновые процессы, службы геолокации и обновления приложений.
Это приводит к увеличенному энергопотреблению, особенно в первые недели после обновления. Если проблемы не исчезают в течение промежутка, вот что вы можете сделать.
Выключите обновление приложений в фоновом режиме.
Самая частая причина повышенного разряда — «Background App Refresh». Выключите его полностью или только для приложений, которым это не требуется. Это снизит нагрузку на процессор и батарею.
Проверьте доступ к геолокации.
Большинство приложений запрашивают доступ к местоположению «Всегда», даже если вы их не используете. Переключите доступ на «При использовании» — это снижает постоянную работу GPS.
Включите режим экономии энергопотребления.
Этот режим автоматически ограничивает фоновые задачи, визуальные эффекты, загрузку и обновление, помогая продлить время работы iPhone. Скорректируйте яркость и сообщение. Снижение яркости дисплея способствует более эффективному энергопотреблению, а отключение ненужных сообщений — уменьшению активного использования экрана.
Также пользователи могут включить темный режим на экране OLED — он потребляет меньше энергии и помогает снизить нагрузку на батарею. Ну и регулярно проверяйте в разделе «Аккумулятор», какие программы тратят больше заряда, чтобы вовремя ограничить их фоновую активность.
Следование советам, изложенным выше, может значительно продлить срок службы аккумулятора iPhone и улучшить автономность телефона даже после обновления iOS. Даже небольшие изменения могут иметь большое значение для обеспечения жизненного цикла аккумулятора.
Напомним, Apple расширила линейку iPhone 17 и представила новую модель — iPhone 17e. Смартфон позиционируется как более доступный вариант с современным процессором и 48-мегапиксельной камерой.
iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью до 1200 нит в HDR. Переднюю панель защищает Ceramic Shield 2 — по данным компании, покрытие стало втрое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.
Finance.ua
iPhone
