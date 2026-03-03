НБУ назвал ТОП-5 важных платежных систем в Украине Сегодня 11:34 — Фондовый рынок

НБУ назвал ТОП-5 важных платежных систем в Украине

Национальный банк Украины в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2025 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, остается Система электронных платежей Национального банка Украины.

ТОП-5 важных платежных систем

«Visa», Visa International Service Association, США;

MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;

«PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;

«NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;

«Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.

Список важных технологических операторов платежных услуг остался неизменным по сравнению с прошлым годом.

В него включены: ООО «Эйси диски процессинг», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС Линк».

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для усиления контроля над их надежностью. К важным объектам оверсайта установлены повышенные требования по непрерывности деятельности, управлению и организации деятельности, системе управления рисками и т. д.

Напомним, распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности Национальный банк ежегодно осуществляет по итогам их деятельности в течение предыдущего года.

Критериями определения важности объектов платежной инфраструктуры, установленными в постановлении Правления Национального банка от 24.08.2022 № 187 (с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального банка от 11.02.2025 № 16), являются объемы операций и и виды услуг, предоставляемых ими.

Ранее мы писали , в НБУ рассказали, достаточно ли запасов капитала в банковской системе. Детальнее о приоритетах Национального банка и планах на будущее рассказал первый заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук во время конференции FinYear , состоявшейся в Киеве 20 февраля.

