0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ назвал ТОП-5 важных платежных систем в Украине

Фондовый рынок
54
НБУ назвал ТОП-5 важных платежных систем в Украине
НБУ назвал ТОП-5 важных платежных систем в Украине
Национальный банк Украины в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2025 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, остается Система электронных платежей Национального банка Украины.

ТОП-5 важных платежных систем

  • «Visa», Visa International Service Association, США;
  • MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
  • «PrivatMoney», АО КБ «ПриватБанк», Украина;
  • «NovaPay», ООО «НоваПэй», Украина;
  • «Финансовый мир», ООО «Украинская платежная система», Украина.
Список важных технологических операторов платежных услуг остался неизменным по сравнению с прошлым годом.
В него включены: ООО «Эйси диски процессинг», ЧАО «Украинский процессинговый центр» и ООО «ТАС Линк».
Читайте также
Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется регулятором в соответствии с международной практикой для усиления контроля над их надежностью. К важным объектам оверсайта установлены повышенные требования по непрерывности деятельности, управлению и организации деятельности, системе управления рисками и т. д.
Напомним, распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности Национальный банк ежегодно осуществляет по итогам их деятельности в течение предыдущего года.
Читайте также
Критериями определения важности объектов платежной инфраструктуры, установленными в постановлении Правления Национального банка от 24.08.2022 № 187 (с изменениями, внесенными постановлением Правления Национального банка от 11.02.2025 № 16), являются объемы операций и и виды услуг, предоставляемых ими.
Ранее мы писали, в НБУ рассказали, достаточно ли запасов капитала в банковской системе. Детальнее о приоритетах Национального банка и планах на будущее рассказал первый заместитель Председателя НБУ Сергей Николайчук во время конференции FinYear, состоявшейся в Киеве 20 февраля.
По материалам:
Finance.ua
НБУПриватБанкVisaMastercard
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems