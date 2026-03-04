0 800 307 555
OnePlus 15Tvs iPhone 17 Pro: каковы выводы

Ожидается, что OnePlus 15T дебютирует в Китае в конце этого месяца. В преддверии запуска OnePlus подтвердил основные детали, описав его как компактный флагман с обновленным телеобъективом-перископом.
Теперь руководитель компании раскрыл новые детали о дисплее телефона.
Президент OnePlus China Ли Цзе опубликовал в Weibo изображение дисплея OnePlus 15T, подчеркнув его тонкие и равномерные рамки. В тизере дисплей будущего телефона сравнивается с тем, что, судя по всему, Apple iPhone 17 Pro.
Рамки на телефоне явно выглядят тоньше, чем на iPhone. Ли Цзе отмечает, что компания использовала новый процесс упаковки на уровне микросхем и другие собственные технологии дисплея для достижения тонких рамок.
Последние слухи свидетельствуют, что OnePlus 15T дебютирует с 6,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц.
Напомним, Apple расширила линейку iPhone 17 и представила новую модель — iPhone 17e. Смартфон позиционируется как более доступный вариант с современным процессором и 48-мегапиксельной камерой. iPhone 17e получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей Super Retina XDR с пиковой яркостью до 1200 нит в HDR.
Переднюю панель защищает Ceramic Shield 2 — по данным компании, покрытие стало втрое более устойчивым к царапинам по сравнению с предыдущим поколением.
Payment systems