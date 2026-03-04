Бизнес в Украине активно релоцируется: куда переезжают компании Сегодня 11:26 — Фондовый рынок

Среди регионов, куда чаще всего переезжают компании, лидирует Киев

В 2025 году в Украине более 12 тыс. компаний изменили свой юридический адрес. По данным Единого государственного реестра, 12 197 предприятий совершили 12 920 релокаций. Некоторые компании в течение года меняли место регистрации несколько раз.

Об этом сообщает Опендатабот.

По сравнению с 2024 годом количество таких перемещений выросло на 11%. В то же время, этот показатель остается ниже, чем до начала полномасштабного вторжения. Чаще всего бизнес переезжает либо из столицы, либо в Киев.

Активнее всего переезжают компании оптовой торговли

Активнее всего переезжают компании в сфере оптовой торговли. На них приходится почти треть всех релокаций — 3798 предприятий.

Как бизнес переезжает по стране, opendatabot.ua

Среди других отраслей, где компании часто меняют место регистрации:

строительство — 732 компании (6%);

операции с недвижимостью — 645 (5%);

сельское хозяйство — 639 (5%);

розничная торговля — 526 (4%).

Сфера деятельности компаний-релокантов, opendatabot.ua

Самые популярные маршруты релокации

Чаще всего компании переезжали из Киева в Киевскую область — 779 случаев. В обратном направлении, из области в столицу, переместились 663 компании.

Также среди наиболее распространенных направлений релокации:

Киев → Днепропетровская область — 565 компаний;

Киев → Харьковская область — 521;

Днепропетровская область → Киев — 501.

В общем больше всего релокаций осуществили компании, зарегистрированные в Киеве — 12 558 случаев, что составляет 30% всех перемещений. Далее по количеству релокаций следуют:

Днепропетровская область — 4 200 (10%);

Одесская область — 2 884 (7%);

Киевская область — 2 755 (7%);

Харьковская область — 2 336 (6%).

В какие регионы переезжает бизнес

Среди регионов, куда чаще всего переезжают компании, также лидирует Киев. Столицу избрали 11 765 предприятий или 28,3% всех релокаций.

Другие популярные направления:

Днепропетровская область — 4 048 компаний (10%);

Харьковская область — 2 889 (7%);

Одесская область — 2 880 (6,9%);

Киевская область — 2 729 (6,6%).

Где количество компаний выросло

Несмотря на большое количество релокаций, увеличение количества бизнесов зафиксировано только в восьми регионах.

Наибольший прирост наблюдался в прифронтовых регионах:

Харьковская область — +553 компании;

Запорожская область — +419.

Также количество бизнесов выросло в:

Львовской области — +213;

Сумской — +177;

Закарпатской — +105;

Херсонской — +95;

Житомирской — +53;

Ивано-Франковской — +48.

В большинстве регионов количество бизнесов сократилось

В 19 регионах количество компаний уменьшилось.

Наибольший отток бизнеса зафиксирован в Киеве — минус 793 компании. Также сокращение количества предприятий произошло в:

Донецкой области -155;

Днепропетровской -152;

Волынской -101;

Луганской -85.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.