Бизнес в Украине активно релоцируется: куда переезжают компании
В 2025 году в Украине более 12 тыс. компаний изменили свой юридический адрес. По данным Единого государственного реестра, 12 197 предприятий совершили 12 920 релокаций. Некоторые компании в течение года меняли место регистрации несколько раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
По сравнению с 2024 годом количество таких перемещений выросло на 11%. В то же время, этот показатель остается ниже, чем до начала полномасштабного вторжения. Чаще всего бизнес переезжает либо из столицы, либо в Киев.
Активнее всего переезжают компании оптовой торговли
Активнее всего переезжают компании в сфере оптовой торговли. На них приходится почти треть всех релокаций — 3798 предприятий.
Среди других отраслей, где компании часто меняют место регистрации:
- строительство — 732 компании (6%);
- операции с недвижимостью — 645 (5%);
- сельское хозяйство — 639 (5%);
- розничная торговля — 526 (4%).
Самые популярные маршруты релокации
Чаще всего компании переезжали из Киева в Киевскую область — 779 случаев. В обратном направлении, из области в столицу, переместились 663 компании.
Также среди наиболее распространенных направлений релокации:
- Киев → Днепропетровская область — 565 компаний;
- Киев → Харьковская область — 521;
- Днепропетровская область → Киев — 501.
В общем больше всего релокаций осуществили компании, зарегистрированные в Киеве — 12 558 случаев, что составляет 30% всех перемещений. Далее по количеству релокаций следуют:
- Днепропетровская область — 4 200 (10%);
- Одесская область — 2 884 (7%);
- Киевская область — 2 755 (7%);
- Харьковская область — 2 336 (6%).
В какие регионы переезжает бизнес
Среди регионов, куда чаще всего переезжают компании, также лидирует Киев. Столицу избрали 11 765 предприятий или 28,3% всех релокаций.
Другие популярные направления:
- Днепропетровская область — 4 048 компаний (10%);
- Харьковская область — 2 889 (7%);
- Одесская область — 2 880 (6,9%);
- Киевская область — 2 729 (6,6%).
Где количество компаний выросло
Несмотря на большое количество релокаций, увеличение количества бизнесов зафиксировано только в восьми регионах.
Наибольший прирост наблюдался в прифронтовых регионах:
- Харьковская область — +553 компании;
- Запорожская область — +419.
Также количество бизнесов выросло в:
- Львовской области — +213;
- Сумской — +177;
- Закарпатской — +105;
- Херсонской — +95;
- Житомирской — +53;
- Ивано-Франковской — +48.
В большинстве регионов количество бизнесов сократилось
В 19 регионах количество компаний уменьшилось.
Наибольший отток бизнеса зафиксирован в Киеве — минус 793 компании. Также сокращение количества предприятий произошло в:
- Донецкой области -155;
- Днепропетровской -152;
- Волынской -101;
- Луганской -85.
