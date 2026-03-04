0 800 307 555
Бизнес в Украине активно релоцируется: куда переезжают компании

Фондовый рынок
91
Среди регионов, куда чаще всего переезжают компании, лидирует Киев
В 2025 году в Украине более 12 тыс. компаний изменили свой юридический адрес. По данным Единого государственного реестра, 12 197 предприятий совершили 12 920 релокаций. Некоторые компании в течение года меняли место регистрации несколько раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
По сравнению с 2024 годом количество таких перемещений выросло на 11%. В то же время, этот показатель остается ниже, чем до начала полномасштабного вторжения. Чаще всего бизнес переезжает либо из столицы, либо в Киев.

Активнее всего переезжают компании оптовой торговли

Активнее всего переезжают компании в сфере оптовой торговли. На них приходится почти треть всех релокаций — 3798 предприятий.
Как бизнес переезжает по стране
Как бизнес переезжает по стране, opendatabot.ua
Среди других отраслей, где компании часто меняют место регистрации:
  • строительство — 732 компании (6%);
  • операции с недвижимостью — 645 (5%);
  • сельское хозяйство — 639 (5%);
  • розничная торговля — 526 (4%).
Сфера деятельности компаний-релокантов
Сфера деятельности компаний-релокантов, opendatabot.ua

Самые популярные маршруты релокации

Чаще всего компании переезжали из Киева в Киевскую область — 779 случаев. В обратном направлении, из области в столицу, переместились 663 компании.
Также среди наиболее распространенных направлений релокации:
  • Киев → Днепропетровская область — 565 компаний;
  • Киев → Харьковская область — 521;
  • Днепропетровская область → Киев — 501.
В общем больше всего релокаций осуществили компании, зарегистрированные в Киеве — 12 558 случаев, что составляет 30% всех перемещений. Далее по количеству релокаций следуют:
  • Днепропетровская область — 4 200 (10%);
  • Одесская область — 2 884 (7%);
  • Киевская область — 2 755 (7%);
  • Харьковская область — 2 336 (6%).

В какие регионы переезжает бизнес

Среди регионов, куда чаще всего переезжают компании, также лидирует Киев. Столицу избрали 11 765 предприятий или 28,3% всех релокаций.
Другие популярные направления:
  • Днепропетровская область — 4 048 компаний (10%);
  • Харьковская область — 2 889 (7%);
  • Одесская область — 2 880 (6,9%);
  • Киевская область — 2 729 (6,6%).

Где количество компаний выросло

Несмотря на большое количество релокаций, увеличение количества бизнесов зафиксировано только в восьми регионах.
Наибольший прирост наблюдался в прифронтовых регионах:
  • Харьковская область — +553 компании;
  • Запорожская область — +419.
Также количество бизнесов выросло в:
  • Львовской области — +213;
  • Сумской — +177;
  • Закарпатской — +105;
  • Херсонской — +95;
  • Житомирской — +53;
  • Ивано-Франковской — +48.

В большинстве регионов количество бизнесов сократилось

В 19 регионах количество компаний уменьшилось.
Наибольший отток бизнеса зафиксирован в Киеве — минус 793 компании. Также сокращение количества предприятий произошло в:
  • Донецкой области -155;
  • Днепропетровской -152;
  • Волынской -101;
  • Луганской -85.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
