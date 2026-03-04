«Новая почта» готовит обновление тарифов: какие услуги подорожают Сегодня 12:12 — Личные финансы

Компания «Новая почта» готовится пересмотреть стоимость своих услуг в 2026 году.

Планируют обновить тарифы на доставку, объясняя это ростом логистических расходов, модернизацией инфраструктуры и увеличением погрузки на почтоматы, пишет fbc.biz.ua.

Изменения затронут как базовые тарифы, так и дополнительные опции.

Почтоматы

Одним из изменений станет повышение стоимости доставки в почтомат. По новым правилам клиентам придется доплачивать около 10 грн. за этот способ получения посылок. В компании отмечают, что обслуживание сети автоматизированных терминалов стало более дорогим, а спрос на них продолжает расти.

Курьерская доставка

Она тоже подорожает. Стоимость забора или доставки «до двери» может возрасти до 50 грн. Это касается как частных клиентов, так и бизнеса, активно пользующегося курьерскими услугами для отправки товаров.

Доставка между отделениями

Для посылок до 10 кг ожидается подорожание примерно на 10 грн, а для отправлений до 30 кг — на 15−20 грн.

Кроме того, вводятся новые доплаты за габариты: за длину более 120 см или отсутствие коробки клиентам придется заплатить до 150 грн. дополнительно.

Доставка в сельскую местность

Доставка в село подорожает на 25 грн, тогда как отправка из села останется без доплат. В компании объясняют это разницей в логистических расходах.

Какие тарифы останутся

Доставка документов и малых посылок до 2 кг по городу и дальше будет стоить 60 грн, а по Украине — 70−80 грн. Это позволит сохранить доступность базовых услуг для большинства клиентов.

Причины

В Новой почте отмечают, что обновление тарифов — вынужденный шаг. На решение повлияли рост стоимости горючего, увеличение расходов на персонал, модернизация сортировочных центров и развитие IT-инфраструктуры. Компания отмечает, что стремится сохранить скорость и качество сервиса, не уменьшая инвестиций в сеть.

Ранее «Новая почта» ввела услугу «Свободные руки», позволяющую путешественникам отправить багаж прямо из гостиницы. Получить вещи можно в отделении, почтомате или курьерской доставкой по выбранному адресу.

