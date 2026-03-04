0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Новая почта» готовит обновление тарифов: какие услуги подорожают

Личные финансы
25
«Новая почта» готовит обновление тарифов: какие услуги подорожают
«Новая почта» готовит обновление тарифов: какие услуги подорожают
Компания «Новая почта» готовится пересмотреть стоимость своих услуг в 2026 году.
Планируют обновить тарифы на доставку, объясняя это ростом логистических расходов, модернизацией инфраструктуры и увеличением погрузки на почтоматы, пишет fbc.biz.ua.
Читайте также
Изменения затронут как базовые тарифы, так и дополнительные опции.

Почтоматы

Одним из изменений станет повышение стоимости доставки в почтомат. По новым правилам клиентам придется доплачивать около 10 грн. за этот способ получения посылок. В компании отмечают, что обслуживание сети автоматизированных терминалов стало более дорогим, а спрос на них продолжает расти.
Читайте также

Курьерская доставка

Она тоже подорожает. Стоимость забора или доставки «до двери» может возрасти до 50 грн. Это касается как частных клиентов, так и бизнеса, активно пользующегося курьерскими услугами для отправки товаров.

Доставка между отделениями

Для посылок до 10 кг ожидается подорожание примерно на 10 грн, а для отправлений до 30 кг — на 15−20 грн.
Кроме того, вводятся новые доплаты за габариты: за длину более 120 см или отсутствие коробки клиентам придется заплатить до 150 грн. дополнительно.

Доставка в сельскую местность

Доставка в село подорожает на 25 грн, тогда как отправка из села останется без доплат. В компании объясняют это разницей в логистических расходах.

Какие тарифы останутся

Доставка документов и малых посылок до 2 кг по городу и дальше будет стоить 60 грн, а по Украине — 70−80 грн. Это позволит сохранить доступность базовых услуг для большинства клиентов.

Причины

В Новой почте отмечают, что обновление тарифов — вынужденный шаг. На решение повлияли рост стоимости горючего, увеличение расходов на персонал, модернизация сортировочных центров и развитие IT-инфраструктуры. Компания отмечает, что стремится сохранить скорость и качество сервиса, не уменьшая инвестиций в сеть.
Место для вашей рекламы
Ранее «Новая почта» ввела услугу «Свободные руки», позволяющую путешественникам отправить багаж прямо из гостиницы. Получить вещи можно в отделении, почтомате или курьерской доставкой по выбранному адресу.
Напомним, ранее Finance.ua писал об истории успеха «Новой почты».
По материалам:
Finance.ua
ТарифыНовая Почта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems