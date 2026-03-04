Украинские семьи начали получать новые выплаты на детей
В среду, 4 марта, в Украине начались выплаты «детского пособия». Для получения средств можно открыть специальные счета в Ощадбанке.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство работает над расширением возможностей подачи заявок на получение пособия, в частности через приложение «Дія».
«Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей», — отметила глава правительства.
Пособие семьям с детьми до одного года
Выплаты пособия для родителей, имеющих детей до 1 года, перечислены более 46 тысячам семей.
С начала этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн.
Выплаты по программе «єЯсла»
Деньги по программе «єЯсла» начинают поступать для 1370 человек.
Выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна после того, как ребенку исполнился 1 год.
Средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или детсада.
Также действуют другие выплаты: пособие по беременности и родам и 50 тысяч при рождении ребенка.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Ощадбанк уже открыл первые специальные счета для выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года и в рамках программы «єЯсла». Процесс оформления выплат состоит из следующих этапов:
- Подача заявления. Необходимо подать письменное заявление на назначение выплаты в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ЦПАУ или в органах территориальной общины. Список необходимых документов можно найти на веб-портале ПФУ.
- Передача данных. После обработки заявления ПФУ автоматически передает необходимые данные в Ощадбанк.
- Открытие счета. Ощадбанк, основанный на полученной информации, открывает специальный счет на имя заявителя.
- Уведомления. Заявитель получает уведомление о том, что спецсчет открыт, а средства на него зачислены.
- Получение карты. После получения уведомления о зачислении денег необходимо обратиться в отделение банка, чтобы забрать банковскую карту.
