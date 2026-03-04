0 800 307 555
Украинские семьи начали получать новые выплаты на детей

Личные финансы
24
С начала этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн.
В среду, 4 марта, в Украине начались выплаты «детского пособия». Для получения средств можно открыть специальные счета в Ощадбанке.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство работает над расширением возможностей подачи заявок на получение пособия, в частности через приложение «Дія».
«Получение пособия по уходу за детьми должно быть максимально простым, понятным и удобным для семей», — отметила глава правительства.

Пособие семьям с детьми до одного года

Выплаты пособия для родителей, имеющих детей до 1 года, перечислены более 46 тысячам семей.
С начала этого года ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1 года составляет 7 тысяч грн.

Выплаты по программе «єЯсла»

Деньги по программе «єЯсла» начинают поступать для 1370 человек.
Выплата составляет 8 тысяч грн ежемесячно при выходе на работу матери, отца или опекуна после того, как ребенку исполнился 1 год.
Средства можно использовать для оплаты няни, ассистента или детсада.
Также действуют другие выплаты: пособие по беременности и родам и 50 тысяч при рождении ребенка.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Ощадбанк уже открыл первые специальные счета для выплаты пособия по уходу за ребенком до одного года и в рамках программы «єЯсла». Процесс оформления выплат состоит из следующих этапов:
  1. Подача заявления. Необходимо подать письменное заявление на назначение выплаты в ближайшем сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), ЦПАУ или в органах территориальной общины. Список необходимых документов можно найти на веб-портале ПФУ.
  2. Передача данных. После обработки заявления ПФУ автоматически передает необходимые данные в Ощадбанк.
  3. Открытие счета. Ощадбанк, основанный на полученной информации, открывает специальный счет на имя заявителя.
  4. Уведомления. Заявитель получает уведомление о том, что спецсчет открыт, а средства на него зачислены.
  5. Получение карты. После получения уведомления о зачислении денег необходимо обратиться в отделение банка, чтобы забрать банковскую карту.
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
