«Нова пошта» запустила послугу доставки багажу з готелів по Україні
«Нова пошта» запровадила послугу «Вільні руки», яка дозволяє мандрівникам відправити багаж безпосередньо з готелю. Отримати речі можна у відділенні, поштоматі або курʼєрською доставкою за обраною адресою.
Про це йдеться на сайті поштового оператора.
Як працює послуга «Вільні руки»
Скористатися сервісом можна на рецепції готелю. Для цього потрібно:
- відсканувати QR-код і вказати місце доставки;
- отримати бирку в адміністратора та вписати останні 4 цифри номера посилки;
- прикріпити бирку до валізи або сумки й передати багаж адміністратору;
- відстежувати доставку в мобільному застосунку Нової пошти.
Багаж, оформлений до 12:00, відправляється того ж дня.
Перелік готелів, у яких вже діє сервіс, можна знайти тут.
Куди можна доставити багаж
Сервіс передбачає кілька варіантів доставки:
- з адреси готелю у відділення;
- з адреси готелю у поштомат;
- курʼєрська доставка за адресою отримувача.
Відстежувати статус доставки можна у мобільному застосунку Нової пошти.
Тариф і умови перевезення
Для послуги діє фіксований тариф — 399 грн за кожне місце в експрес-накладній. У вартість уже включено:
- доставку по Україні, зокрема у селища та села;
- вагу одного місця до 32 кг (фактичну або об’ємну);
- до 5 місць в одній експрес-накладній;
- пакування;
- комісію за оголошену цінність до 5 000 грн.
Для оголошеної цінності понад 5 000 грн застосовується комісія 0,5% від повної суми.
У НП зазначають, що для власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition послуга «Вільні руки» надається безплатно.
Раніше ми повідомляли, що від 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.
Так, вартість доставки посилок до 2 кг становитиме:
- по місту — 60 грн;
- по Україні — 80 грн.
Детальніше про нові тарифи читайте за посиланням.
