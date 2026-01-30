«Нова пошта» запустила послугу доставки багажу з готелів по Україні Сьогодні 16:27

«Нова пошта» забиратиме багаж безпосередньо з готелю

«Нова пошта» запровадила послугу «Вільні руки», яка дозволяє мандрівникам відправити багаж безпосередньо з готелю. Отримати речі можна у відділенні, поштоматі або курʼєрською доставкою за обраною адресою.

Про це йдеться на сайті поштового оператора.

Як працює послуга «Вільні руки»

Скористатися сервісом можна на рецепції готелю. Для цього потрібно:

відсканувати QR-код і вказати місце доставки;

отримати бирку в адміністратора та вписати останні 4 цифри номера посилки;

прикріпити бирку до валізи або сумки й передати багаж адміністратору;

відстежувати доставку в мобільному застосунку Нової пошти.

Багаж, оформлений до 12:00, відправляється того ж дня.

Перелік готелів, у яких вже діє сервіс, можна знайти тут.

Куди можна доставити багаж

Сервіс передбачає кілька варіантів доставки:

з адреси готелю у відділення;

з адреси готелю у поштомат;

курʼєрська доставка за адресою отримувача.

Відстежувати статус доставки можна у мобільному застосунку Нової пошти.

Тариф і умови перевезення

Для послуги діє фіксований тариф — 399 грн за кожне місце в експрес-накладній. У вартість уже включено:

доставку по Україні, зокрема у селища та села;

вагу одного місця до 32 кг (фактичну або об’ємну);

до 5 місць в одній експрес-накладній;

пакування;

комісію за оголошену цінність до 5 000 грн.

Для оголошеної цінності понад 5 000 грн застосовується комісія 0,5% від повної суми.

У НП зазначають, що для власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition послуга «Вільні руки» надається безплатно.

Раніше ми повідомляли, що від 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.

Так, вартість доставки посилок до 2 кг становитиме:

по місту — 60 грн;

по Україні — 80 грн.

Детальніше про нові тарифи читайте за посиланням.

