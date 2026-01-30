0 800 307 555
«Нова пошта» запустила послугу доставки багажу з готелів по Україні

«Нова пошта» забиратиме багаж безпосередньо з готелю
«Нова пошта» запровадила послугу «Вільні руки», яка дозволяє мандрівникам відправити багаж безпосередньо з готелю. Отримати речі можна у відділенні, поштоматі або курʼєрською доставкою за обраною адресою.
Про це йдеться на сайті поштового оператора.

Як працює послуга «Вільні руки»

Скористатися сервісом можна на рецепції готелю. Для цього потрібно:
  • відсканувати QR-код і вказати місце доставки;
  • отримати бирку в адміністратора та вписати останні 4 цифри номера посилки;
  • прикріпити бирку до валізи або сумки й передати багаж адміністратору;
  • відстежувати доставку в мобільному застосунку Нової пошти.
Багаж, оформлений до 12:00, відправляється того ж дня.
Перелік готелів, у яких вже діє сервіс, можна знайти тут.

Куди можна доставити багаж

Сервіс передбачає кілька варіантів доставки:
  • з адреси готелю у відділення;
  • з адреси готелю у поштомат;
  • курʼєрська доставка за адресою отримувача.
Відстежувати статус доставки можна у мобільному застосунку Нової пошти.

Тариф і умови перевезення

Для послуги діє фіксований тариф — 399 грн за кожне місце в експрес-накладній. У вартість уже включено:
  • доставку по Україні, зокрема у селища та села;
  • вагу одного місця до 32 кг (фактичну або об’ємну);
  • до 5 місць в одній експрес-накладній;
  • пакування;
  • комісію за оголошену цінність до 5 000 грн.
Для оголошеної цінності понад 5 000 грн застосовується комісія 0,5% від повної суми.
У НП зазначають, що для власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition послуга «Вільні руки» надається безплатно.
Раніше ми повідомляли, що від 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів.
Так, вартість доставки посилок до 2 кг становитиме:
  • по місту — 60 грн;
  • по Україні — 80 грн.
Детальніше про нові тарифи читайте за посиланням.
Світлана Вишковська
Редактор
