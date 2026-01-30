Найбагатша країна Європи планує тимчасово підвищити податки Сьогодні 20:24 — Світ

Швейцарія вирішує питання посилення обороноздатності через світову нестабільність

Через зростання безпекових ризиків Швейцарія переглядає підходи до фінансування оборони. Уряд країни пропонує тимчасово підвищити податки, щоб забезпечити додаткові ресурси для армії та цивільного захисту.

Про це йдеться у пресрелізі швейцарського уряду.

Чому Швейцарія посилює оборону

Федеральна рада Швейцарії заявила про необхідність зміцнення обороноздатності на тлі погіршення геополітичної ситуації. За оцінками уряду, на розвиток армії та цивільних служб безпеки потрібно близько 31 млрд швейцарських франків (приблизно 33,8 млрд євро).

Підвищення ПДВ для фінансування армії

Щоб покрити ці витрати, уряд пропонує підвищити податок на додану вартість на 0,8 відсоткового пункту. Зміни планують запровадити з 2028 року строком на десять років.

Додаткові податкові надходження спрямовуватимуться до спеціального фонду озброєння, який також зможе залучати позики. Насамперед кошти використовуватимуть для закупівлі озброєння для швейцарської армії.

У Федеральній раді наголошують, що додаткове фінансування необхідне для захисту населення та країни, а також для зниження майбутніх ризиків для безпеки Європи. За оцінкою уряду, навіть заплановане зростання оборонних витрат до 1% ВВП до 2032 року не покриває всіх потреб.

Коли рішення можуть ухвалити

Відповідно до швейцарських процедур, після схвалення парламентом ініціативу мають винести на загальнонаціональний референдум. Його проведення очікується влітку 2027 року. Якщо громадяни підтримають пропозицію, підвищений ПДВ почне діяти з 1 січня 2028 року.

